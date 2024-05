Enti e associazioni: le risorse del Comune 

Il Comune ha pubblicato un avviso per la presentazione delle domande per la concessione di finanziamenti e benefici economici destinati a enti, associazioni, comitati, per attività culturali, musicali, teatrali e ricreative e alle associazioni per interventi a favore della salute della comunità. Le richieste dovranno pervenire al Comune entro le ore 13 del 1 luglio, a mano all’Ufficio Protocollo, o tramite Pec, all’indirizzo protocollo.curcuris@legalmail.it. L’amministrazione ha stabilito 500 euro per singolo evento, e per un massimo di 3 eventi patrocinabili. ( g.pa.)

RIPRODUZIONE RISERVATA