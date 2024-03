Enti, agenzie e sanità: le quaranta nomine dell’ultima discordia  

È il pacchetto di nomine che scorre lungo l’asse Regione-Brotzu. Quaranta ingaggi, spalmati in quattordici delibere. Un arco temporale a cavallo tra il 15 febbraio e questo interregno politico che sta precedendo la proclamazione degli eletti. Alessandra Todde si è infuriata con Christian Solinas per le «scelte fatte sulla pelle dei sardi». Sulla carta hanno ragione entrambi: Solinas ha approvato le delibere della discordia da presidente uscente ma pur sempre in carica; la governatrice in pectore, invece, ha richiamato la consuetudine di «attenersi agli atti di ordinaria amministrazione», ogni volta che una maggioranza lascia il Palazzo. La lite non finirà qui. Ma le nomine, a meno di riforme che hanno l’effetto di azzerare tutti gli incarichi, sono pienamente esecutive.

Manager

In Regione, l’Organismo unico che valuta e misura i risultati dei dirigenti ha una nuova terna. La delibera è la 6/18 del 23 febbraio. Roberto Finardi è il nuovo presidente; lo affiancheranno Elisabetta Cattini e Chiara Pollina. Resteranno in carica per tre anni, con un compenso «annuo lordo di 15mila euro». Due mosse in una sull’Istituto ciechi della Sardegna, azienda pubblica intitolata a Maurizio Falqui: prima la Giunta Solinas ha cambiato lo Statuto, poi ha designato i due consiglieri in quota Regione (sui tre totali). Sono stati indicati Giovanna Corraine e Mario Saturnino Floris. Spetterà all’assessorato alla Sanità «la verifica dei requisiti».

Liberi professionisti

All’Isre, l’Istituto etnografico, grazie a Solinas e assessori uscenti cambia il Collegio dei revisori: entrano Giovanna Canu (presidente), Raffaelina Denti e Gerolamo Meloni. Nuova terna anche alla Carbosulcis, la spa di Nuraxi Figus: ingaggiati Pietro Soru (presidente), Giuseppe Caddeo e Viviana Ferri. Come supplenti figurano Gerolamo Meloni e Aldo Demontis. Sindaci rinnovati anche in Igea, altra spa regionale che si occupa di bonifiche: la Giunta Solinas ha «annullato in autotutela» le nomine del 2022 e scelto Marco Cadoni (presidente), Beniamino Lai e Cristina Pireddu. Supplenti: Davide Marini e Danila Meloni.

Agenzie per l’agricoltura

Nomine di commercialisti pure in Agris, Laore e Argea, dove i precedenti revisori erano «stati indicati cinque anni fa», è scritto nella delibera 6/3, sempre del 23 febbraio. In Agris arrivano Giuseppe Antonio Roberto Accardo (presidente), Giuseppe Pintus e Santina Mura: In Laore, Aldo Demontis, Paolo Pirri e Maria Carmela Sirigu. In Argea, Beniamino Lai, Attilio Lasio e Danila Meloni. Per la gestione della legge 7/2023, sulla promozione della ricerca scientifica, i designati sono Simone Paoloni e Lorenzo Giuseppe Pietro Moretti. C’è stata una rinuncia e il posto verrà preso da uno dei seguenti supplenti: Alessandro Trusio; Margherita Molinari; Maria Carmela Sirigu (già nominata in Laore); Franco Pinna; Efisia Pau; Mauro Tiddia.

Ruolo chiave

È destinata a far discutere anche la delibera 4/19 del 15 febbraio: la posizione di Federica Loi, alla guida dell’Anticorruzione dal 29 gennaio 2021 (tecnicamente si parla di Rpct) è stata «allineata con l'incarico quinquennale di direttore del Servizio controllo strategico e trasparenza», di conseguenza la scadenza slitta di un bel po’, sino al 31 gennaio 2026».

Oltre la Regione

La Giunta non è stata l’unica a finire al centro dello scontro politico. Il duello Todde-Solinas ha riguardato la sanità, con le nomine fatte dai manager voluti in questi anni dal centrodestra. Nel mirino, i vertici del Brotzu, guidati dalla Dg Agnese Foddis. Tra il 5 e il 6 marzo sono stati definiti gli incarichi quinquennali, frutto di recentissime selezioni. Elisabetta Pusceddu dirigerà la Terapia intensiva post operatoria; Gianni Pietro Ibba l’Endoscopia digestiva; Gianfranca Susanna Cabiddu la Dialisi peritoneale; Elisa Caredda la Chirurgia vascolare; Roberta Lai sarò a capo di Urologia, Trapianto di rene e Chirurgia robotica. È evidente che il Campo largo non ci sta a vedere ristretto il proprio raggio d’azione.

