Ente di bonifica, alunni in visita agli impianti  

Due mattine a lezione di impianti idrici per alcune classi della scuola media “Antonio Cima” di Cagliari e delle elementari di Su Planu che, ieri, hanno visitato l’acquedotto gestito dal Consorzio di bonifica della Sardegna Meridionale a Is Forreddus, nelle campagne quartuccesi.

Un incontro organizzato nell’ambito della settimana nazionale della bonifica e dell’irrigazione per far conoscere le attività svolte dal Consorzio e sensibilizzare i ragazzi sull’importanza dell’agricoltura e della difesa dell’acqua, risorsa di vita. Alunne e alunni hanno dialogato con i dipendenti che hanno spiegato qual è il ruolo del Consorzio. Hanno poi osservato un impianto di irrigazione con due diverse metodologie, uno a goccia e uno classico per aspersione, verificandone i diversi consumi, il funzionamento delle pompe e hanno visto anche i mezzi agricoli, trincia e un escavatore. Infine è stato spiegato loro la pericolosità dell’amianto, ancora presente nelle condotte.

