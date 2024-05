Enrico Ruggeri inaugura l’estate dello smeraldino Cala di Volpe 

La prima star musicale del 2024 del Cala di Volpe non tradisce le aspettative. Davanti a un pubblico di pochi eletti, Enrico Ruggeri si esibisce proponendo una decina dei brani più celebri della sua lunga carriera. Omaggiando le colleghe Fiorella Mannoia e Loredana Bertè, attraverso le canzoni scritte per loro, e la platea degli ospiti della cena di gala organizzata a bordo piscina del celebre hotel della Costa Smeralda sabato sera, nel fine settimana del Porto Cervo Wine and Food Festival.

Ferragosto 2024

Aspettando il nome dell’artista dell’attesissimo concerto di Ferragosto, che l’anno scorso, per i 60 anni del Cala di Volpe, vide protagonisti gli Imagine Dragons, Ruggeri inaugura la stagione dei concerti rompendo gli indugi con uno dei brani meno noti ma più eleganti e apprezzati dagli intenditori, “Il portiere di notte”. D’altronde, il live del 14 agosto è una delle serate più esclusive dell’estate italiana. Sul palco a bordo piscina ci sarà una stella internazionale di prima grandezza.

In alto i calici

Sono passate da poco le 23, ai tavoli gli ospiti, protagonisti a loro volta prima della cena del PCWFF Award, che ha premiato i miglior vini della tredicesima edizione del Porto Cervo Wine and Food Festival, assaporano ancora il dolce, una squisita bavarese al Vermentino con pesca bianca caramellata e gelée al vino rosso Cagnulari. Nulla di meglio, per proseguire, di un medley con “Nuovo swing”, “I dubbi dell’amore” (vedi Mannoia), “Prima del temporale” e “Non piango più”, e, a seguire, “La Rivoluzione”.

Le parole

Il poliedrico artista milanese, 67 anni, all’attivo 39 album e 2 vittorie al Festival di Sanremo, non si tira indietro sull’attualità parlando di guerra e di ricostruzione prima di intonare “Primavera a Sarajevo”, accompagnato al pianoforte e alla fisarmonica e tromba da 2 musicisti con cui ha, poi, condiviso il successo della serata. Né sulla malattia, cantando e suonando con la chitarra “Dimentico” («il morbo di Alzheimer è una brutta malattia, il mio abbraccio a chiunque rientrando a casa trovi un caro che ne è affetto», dice). Spazio alla collaborazione con Bertè con “Il mare d’inverno”, a “Peter Pan” e, ancora, a Mannoia, con “Quello che le donne non dicono”.

Il bis

Fa per andarsene, ma il pubblico gioca d’anticipo e chiede il bis. Lui ci scherza su: «La procedura vorrebbe che uscissimo e ci nascondessimo tra le siepi, ma la vedo un po’ dura. Quindi, rientrate pure in modalità bis!». Che vale “Mistero”, con cui Ruggeri vinse Sanremo nel 1993, e “Contessa”. «Grazie a tutti. E buona estate a tutti voi», si congeda dal pubblico, che avrebbe voluto sentire “Si può dare di più”. Ma senza Umberto Tozzi e Gianni Morandi non sarebbe stato lo stesso. Neppure al Cala di Volpe.

RIPRODUZIONE RISERVATA