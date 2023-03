Enrico Passaro stasera a Cagliari  

Questa sera , alle 17, a Cagliari, alla sala Maria Lai dell’Università, in via Nicolodi 102, su iniziativa di Maurizio Porcelli, arriva a Cagliari Enrico Passaro coordinatore dell’Ufficio del Cerimoniale di Stato e per le Onorificenze per presentare, intervistato da Giorgio Falconi, capo del Cerimoniale della Regione Sardegna, il suo ultimo libro “Cerimoniale: la sostanza dietro la forma. La storia, gli ideali, la Costituzione e l’organizzazione nei comportamenti delle Istituzioni” pubblicato da Editoriale Scientifica.

Un lavoro di grande interesse perché scritto da uno dei massimi esperti del settore con una lunghissima esperienza alle sue spalle. Compito del cerimoniale è quello di curare la forma dei comportamenti delle autorità pubbliche nelle cerimonie e nella vita istituzionale.

