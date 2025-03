Enrico Fiori, anima della Sartiglia 

Artista poliedrico, padre del folklore oristanese, Enrico Fiori è una figura sempre presente nella sua città per cui nutriva un amore viscerale. Nelle giornate in cui la sua Oristano vive il suo straordinario Carnevale, lo ricordano alcuni suoi amici. Dagli anni ‘60, Enrico Fiori ha contribuito a dare vita ad eventi come Sardegna Cavalli, Mediterranea, la Fiera di Oristano e Gioiello Natale.«Avevamo inventato anche il Museo del gioiello a Milis», racconta Elio Orrù, «Per le fiere e le mostre aveva carta bianca degli enti organizzatori, ideava e curava gli stand. La figura di Enrico Fiori è legata alla Sartiglia, ma il suo mondo spaziava anche oltre».

Il gruppo folk

Ideatore del Gruppo folk Città di Oristano, contribuì a far conoscere la città in Italia e nel mondo. «Siamo stati in Giappone per un mese, poi subito dopo in Egitto - racconta la sua grande e compagna di ballo Rita Carta - andammo in Iraq poco prima della Guerra del Golfo; in Francia vincemmo un importante premio mentre a Gorizia vincemmo il Festival dei Festival». Fa spazio tra i tanti ricordi anche Gabriella Collu, del Gruppo folk: «Ha creato le coreografie di ballo che oggi seguono numerosi gruppi sardi. Imparammo negli anni ‘60 dagli anziani di Oristano, sul palco abbiamo sempre mantenuto fede ai cerchi e alle righe che venivano seguite nelle piazze, luogo naturale di nascita del ballo sardo». «Ci ha lasciato una grande eredità- commenta il presidente del Gruppo folk Paolo Vanacore- ricordo il suo rigore negli insegnamenti, tutto doveva essere perfetto».

La Sartiglia

Fu Enrico Fiori, accompagnato da alcuni cavalieri e rappresentanti del gruppo folk insieme ad Annadina Cozzoli, a esportare la Sartiglia in Australia, a Perth e a Milano. «Lavorò molto anche sui costumi spagnoli - spiega la nipote Kati Fiori- mi ha trasmesso il suo saper fare con tutti i tessuti. La vestizione de su componidoreddu della Sartiglietta è una idea tutta sua che mi ha tramandato e affidato. In suo onore ho dato vita al gruppo folk Is Froris Enrico Fiori».

«La vestizione si deve ad Enrico Fiori- spiega Federico Fadda- fu lui a creare la scenografia e ideò il corteo che apre la sfilata». Negli ultimi 30 anni Enrico Fiori è stato tra i commentatori della Sartiglia, insieme a Silvia Orrù: «Aveva tutto sotto controllo e conosceva ogni dettaglio dei costumi, delle bardature e delle pariglie». Le sue idee brillanti e le sue capacità furono riconosciute anche agli albori della Costa Smeralda, dove era di casa. «Negli anni ‘60 in Costa Smeralda creò camicie di seta per le boutique, capi che furono venduti anche per Jacqueline Kennedy», racconta il pittore Federico Fadda, «Enrico fu un allievo di Corriga, insegnò pittura e fu anche uno scultore». Fiori fu anche stilista e vetrinista a Milano. Fu un grande amico di Ornella Vanoni.

