Enrico Collu confermato “conservatore” 

Rinnovate le cariche del Consiglio dell’Arciconfraternita della Pietà del Santo Monte. La più antica associazione della città d’Iglesias, attiva da oltre cinque secoli, così come accade ogni tre anni, ha nei giorni scorsi provveduto al rinnovo delle cariche.

Nel ruolo di “conservatore” è stato confermato Enrico Collu. Altre conferme all’insegna della continuità arrivano per l’incarico di “vice conservatore” che verrà ricoperto ancora da Luigi Biggio, Remigio Cabras per il ruolo di “tesoriere”, Andrea Mocci per quello si “sacrista maggiore” e di Roberto Orrù per le funzioni di “segretario”.

Le novità scaturite dalla riunione del Consiglio riguardano i nuovi prescelti tra gli “Obrieri della Pietà” che, insieme al tesoriere, avranno il compito di coordinare l’attività di beneficienza; le figure deputate al ruolo sono state individuate in Mario Lusci, Andrea Pillai e Cristian Scanu. Così come previsto dalle “costituzioni del sodalizio”, le cariche dureranno di 3 anni.

