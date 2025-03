Enrico Berlinguer torna al Bastione La mostra monumentale a Cagliari 

«Oltre 1500 metri quadrati di esposizione su cui spicca una gigantografia che ritrae Enrico Berlinguer e il suo popolo assiepati ai piedi del bastione di Saint Remy», il gioco sarà riconoscersi e posare magari per un selfie con alle spalle se stessi in un altro secolo. Era il 15 gennaio 1984. La spiegazione è di Tore Cherchi presidente della Fondazione Berlinguer (già deputato, senatore e sindaco) che ieri ha anticipato alcuni aspetti della mostra cagliaritana, «la più grande» dedicata al politico sardo, ai microfoni di Radiolina durante la trasmissione “Caffè Corretto”. Un evento che sarà inaugurato tra una settimana.

Il luogo

Si arriva da tre successi, Bologna, Roma e recentemente Sassari «al Padiglione Tavolara dove in 40 giorni di esposizione ci sono state oltre 5.000 visite», ha raccontato Cherchi. E sabato 5 aprile, “I luoghi e le parole di Enrico Berlinguer” si trasferisce a Cagliari. L’esposizione sarà aperta tutti i giorni, dalle 10 alle 20, sino al 31 maggio, con ingresso gratuito e sarà ospitata nella Passeggiata Coperta del bastione di Saint Remy. Una spazio espositivo enorme che sfrutterà anche la Galleria dello Sperone dove si terranno le proiezioni con i filmati d’epoca curati dalla Cineteca Sarda. «Nella mostra non si parla solo della storia di Berlinguer, ma di una comunità», ha sottolineato Cherchi. «Spesso viene contestato il fatto che questa iniziativa possa avere uno scopo propagandistico ma non lo ha, semmai ha uno scopo storico, non è un caso che i curatori siano degli storici. E indipendentemente dalle posizioni politiche, è un’occasione per approfondire la vita e l’operato di uno dei più illustri protagonisti sardi della storia del Novecento». Anche a Cagliari nella giornata inaugurale saranno presenti le figlie del grande politico, la nota giornalista Bianca e Maria.

Materiali

Come illustrato da Alessandro D’Onofrio, uno dei progettisti della mostra, il corpo delle testimonianze comprende 50 documenti audiovisivi, consultabili tramite tablet o schermi grandi col touch (ognuno ha le cuffie), 30 discorsi audio, 60 foto e un centinaio di manoscritti e dattiloscritti originali, più decine di pubblicazioni. Una lunga timeline mette a confronto quello che accadeva in Italia con la Storia nel resto del mondo: il 25 maggio 1922 Enrico nasceva a Sassari, il 28 ottobre Mussolini marciava su Roma. Eventi che si intrecciano più strettamente nei decenni dal 1960 al 1985, quando morì il segretario del più votato Partito comunista dell'Occidente.

La pace

E qui in radio si è toccato un tema di massima attualità, i venti di guerra che aleggiano sull’Europa: «Berlinguer è sempre stato ossessionato dalla pace», ha spiegato Cherchi, «la grande manifestazione convocata a Firenze, alla quale avevano partecipato 200 mila persone, aveva il titolo “Pace al primo posto”. Nello scenario che viviamo oggi, in cui l’Europa diventa sempre più coinvolta, è importante ricordare il pensiero di Berlinguer. La sua parola d’ordine è sempre stata “Trattino gli Stati, parlino i popoli”: considerava fondamentali le istituzioni e il diritto internazionale. Probabilmente oggi cercherebbe di spingere l’Europa a svolgere un ruolo di pace invece che a riarmarsi».

