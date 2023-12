Enrico Atzeni e i ragazzi di Villanova 

San Mauro è un’antica chiesa ubicata in via San Giovanni nel quartiere di Villanova. Una fotografia del 1947 mi ritrae insieme ad Enrico Atzeni e gli altri ragazzi della parrocchia di San Mauro. C’è anche padre Marcello, il giovane frate francescano a cui era affidata la nostra educazione religiosa, morale e sentimentale. Nella fotografia siamo tutti maschi, le donne erano rigorosamente segregate in una differente sezione, affidate a un frate più alto, robusto e avvenente di padre Marcello.Cinquant’anni dopo quella fotografia, noi ragazzi di San Mauro, ci siamo ritrovati in una riunione conviviale. Mancava padre Marcello, sono sicuro che è in Paradiso, se questo esiste.

Il mito

Enrico Atzeni, professore di paleontologia, nonostante non fosse laureato, era diventato un grande archeologo. Ci salutò con le parole: «Vi siete conservati bene, ed io me ne intendo!». Enrico, con i giovani più vigorosi della parrocchia aveva costituito una squadra di calcio di cui eravamo tutti orgogliosi, tanto da perdonare la battuta di un tifoso: “Il mitico San Mauro a Santa Maria Bambina farà il c*** così!”.

I giovani più interessati ad attività culturali ed artistiche avevano costruito una piccola compagnia teatrale. Ricordo che uno degli attori, come conseguenza dell’apartheid di genere, recitò con successo la parte di Antioga, la moglie di Ziu Paddori, nella commedia sardo campidanese di Efisio Vincenzo Melis.

L’eremo di pace

Enrico capitanava un gruppo di giovani che frequentavano il porto di Cagliari, all’estremità del Molo di Levante sotto il faro: un eremo di pace in un mare quasi sempre pulito. Enrico mi ha insegnato lo stile libero del nuoto, in cambio di una monetina romana trovata nel mio giardino in via San Giovanni.

Sul molo si sprigionava la nostra energia fisica nelle nuotate verso il molo della Mezzaluna, nei tuffi a cristus , a squadra, a matita. I più timorosi si tuffavano dalla banchina, i temerari dalla sommità del faro. La giornata si concludeva con il “tuffo alla salute”: non era un atto trasgressivo ma un rito magico nella convinzione che il costume da bagno arginasse la penetrazione della energia taumaturgica del mare nelle parti coperte dal costume. Un giorno quel rito fu interrotto da un blitz della Buoncostume, su segnalazione di alcune signore, che dalle loro finestre di via Roma e con l’uso di potenti binocoli, avevano potuto osservare le nostre nudità, nonostante l’effetto “scrotocostrittore ” del mare. Erano tempi in cui in un ristorante romano una signora, che si tolse il bolerino per il gran caldo, venne schiaffeggiata da Oscar Luigi Scalfaro per offesa al comune senso del pudore. Al Lido del Poetto i poliziotti in divisa inseguivano fra le cabine le ragazze in due pezzi colpevoli di offesa alla pubblica morale.Devo riconoscere che Padre Marcello ha fallito nell’educazione religiosa: nessuno di noi divenne prete o frate, qualcuno è diventato comunista!

