Sedilo
21 gennaio 2026 alle 00:33

Enrichetta compie 104 anni 

Ancora una giornata bella e speciale quella di ieri per Enrichetta Cecchini che ha spento 104 candeline. Un compleanno che non ha festeggiato nell’abitazione di vico Eleonora a Sedilo, ma in Toscana sua terra natale.

All’arzilla ultracentenaria, nata il 20 gennaio 1922, insegnante, donna di cultura e scrittrice, sono arrivati gli affettuosi auguri di nipoti e dei vicini di casa, ma anche quelli del sindaco Salvatore Pes a nome di tutta la comunità.

È la vedova di Battista Mongili, deceduto nel 2007, dal quale ha avuto tre figli. Una vita fatta di gioie e dolori che la signora Enrichetta ricorda con lucidità e particolari inediti. Quattro anni fa per lei anche la soddisfazione di vedere suo figlioccio Marco Mongili guidare l’Ardia da prima bandiera. ( s. c. )

