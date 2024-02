Enrica Pintore e la moda di Modolo «che mi portò fino a Miss Italia» 

È partita da Ottana, il piccolo comune sardo da poco più di 2 mila abitanti, la carriera nel mondo delle recitazione della talentuosa Enrica Pintore. L’attrice, 38 anni, si prepara a conquistare ancora una volta il cuore del pubblico italiano con la sua partecipazione alla terza stagione dell’ amatissima serie televisiva “Makari”. Nuovi casi da risolvere sullo sfondo dell’ormai mitica località siciliana Macari, nel Trapanese, negli inediti episodi in onda su Rai 1 a partire da ieri.

Il protagonista è sempre il giornalista e investigatore Saverio Lamanna (interpretato da Claudio Gioè), il personaggio creato dalla penna di Gaetano Savatteri, affiancato da Ester Pantano (Suleima), Domenico Centamore (Beppe Piccionello) e, nel primo episodio, da Enrica Pintore nei panni di Antonia. Già nota al grande pubblico per l’apparizione in serie televisive come “I Cesaroni”, “Don Matteo” e “Donna detective”, e nelle più recenti “Il Paradiso delle Signore” (nel ruolo di Clelia Calligaris) e “Mare Fuori”, l’artista sarda sarà la protagonista dell'episodio d'apertura come ex fidanzata di Lamanna. Una donna esuberante, vitale e prorompente, alla quale Pintore è riuscita a dar vita sullo schermo con maestria.

Come ha iniziato la sua carriera nel mondo della recitazione?

«Ho vissuto in Sardegna fino ai 18 anni e mentre mi dedicavo allo studio ho iniziato i primi lavori teatrali con una compagnia di Ottana. A 17 anni ho partecipato a Miss Italia, convinta da Paolo Modolo, con il quale ho fatto anche le mie prime sfilate in Sardegna, vincendo il titolo di “Miss Cotonella”. Da lì ho iniziato a inserirmi nel mondo dello spettacolo a piccoli passi. Ho terminato gli studi universitari a Firenze ma mi sono dedicata completamente alla recitazione solo dopo essere arrivata a Roma. Ho partecipato a “L’eredità” con Carlo Conti per diversi anni, ma il mio sogno era fare l’attrice. Ho iniziato dal basso, con tanti provini, e ho partecipato a diverse fiction che mi hanno aiutata ad entrare nelle case degli italiani e farmi conoscere al pubblico».

Qual è stato il suo personaggio preferito da interpretare?

«Domanda difficile, è come chiedere ad una madre di scegliere il figlio prediletto. Cerco di empatizzare con tutti i miei personaggi, sia quelli “buoni” che quelli “cattivi”, capirne la psicologia e la sensibilità per farli miei. Ho però avuto molta soddisfazione ad interpretare Clelia nel “Paradiso delle Signore”, un ruolo durato 3 anni che era arrivato a far parte di me. Mi ha dato l’occasione di avvicinarmi molto al mondo femminile, abbiamo trattato il tema della violenza domestica e per me è stato un regalo dar vita a quel personaggio. È stato quasi un lutto quando le riprese sono finite, ma ancora oggi ne sono molto grata».

Quale è stata, invece, la sfida più difficile che ha dovuto affrontare?

«Subito dopo la fine del “Paradiso delle signore” ho interpretato il ruolo di Luisa in “Mare Fuori”. Un personaggio molto lontano da me e anche da quello che avevo interpretato per i tre anni precedenti: si trattava di una madre che difende suo figlio da un’accusa di violenza su una coetanea. Una donna snob, manipolatrice e classista della Napoli bene, che si trova a proteggere un aggressore. Avendo interpretato poco prima il ruolo di una donna che invece la violenza l’aveva subita, è stata molto dura. Ma ho comunque cercato di cogliere tutte le sfumature di quel personaggio e dargli un senso».

Parliamo ora suo nuovo progetto. Che cosa l’ha attratta del ruolo che interpreta in “Makari”?

«Interpreto una donna molto esuberante che manifesta con decisione la sua agiatezza e il suo benessere. Si capisce poi, durante l’episodio, che quella che indossa è solo una maschera che, una volta caduta, lascia trasparire tutto quello stava dietro. Si passa da un’apparente superficialità ad una profonda sensibilità, in seguito ad un avvenimento che tira fuori tutto ciò che il personaggio vive in realtà, e che coincide con la risoluzione del giallo della puntata. Inoltre ho trovato persone splendide con le quali non avevo mai lavorato, e ho amato la Sicilia. Anche se ammetto che mi piacerebbe, un giorno, avere l’occasione di girare qualcosa nella mia amata isola: la Sardegna».

