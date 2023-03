Enotria porta il Gal nella terra del Barolo 

Si è chiusa con successo la tappa in Piemonte, nelle Langhe, del Gal Ogliastra nell'ambito del progetto “Enotria: paesaggi e percorsi del vino”. Il programma dedicato ai professionisti del settore realizzato con i Gal Sulcis Iglesiente, Barbagia e Ornanu Sartinesi (Corsica) con capofila il Gal Alta Gallura che punta alla costituzione di un modello di circuito delle strade del vino in Sardegna, strategico per il turismo enogastronomico. La strategia consiste nella valorizzazione congiunta dei luoghi e del paesaggio rurale con gli ambasciatori d’eccezione: il Cannonau per l’Ogliastra e la Barbagia, il Vermentino per la Gallura, il Carignano per il Sulcis e i vitigni autoctoni corsi. Hanno preso parte al tour la Rete enoturistica della Sardegna, l’Eural Sulcis, Cantine Sardus Pater Sant’Antioco, la Cantina di Santadi, La Piccola Cantina di Andrea Taris, Azienda Agricola Gianluca Solinas, la Cantina Tenute Gebelias di Nicola Loddo, le Tenute Perda Rubia, l’Oleificio Pelau, Vigna de' Luceri e la Cantina Sa Pruna di Jerzu.

La visita ha permesso di conoscere alcune delle più rinomate aziende enoturistiche capaci di generare numeri importanti a livello internazionale e considerate fra i vini più prestigiosi al mondo come il Barbera, Barbaresco e Barolo. «Un momento straordinario di confronto per gli operatori della filiera vinicola che hanno accettato di mettersi in gioco», dice il presidente del Gal Ogliastra Vitale Pili.

