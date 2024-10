Enotria, il vino per promuovere il territorio 

Un’iniziativa che punta a promuovere i territori attraverso la valorizzazione del prodotto turistico enologico: ecco il progetto “Enotria: percorsi e paesaggi del vino”.

L’idea

«Si tratta di un progetto di cooperazione transnazionale - ha detto Nicoletta Piras, direttrice del Gal Sulcis - il partner capofila è il Gal Alta Gallura-Gallura, mentre noi del Gal Sulcis siamo partner insieme al Gal Ogliastra, Gal Barbagia, e il Gal della Corsica è partner internazionale. È un tassello della nostra strategia di sviluppo locale basata sulla valorizzazione del Carignano quale ambasciatore del nostro territorio». Valorizzazione dei prodotti agroalimentari, in particolare del vino, ma anche del territorio e delle aziende: «È un progetto che si propone di andare a rinforzare quelle che sono le strade del vino in Sardegna, con l'obiettivo di creare questo percorso immaginario che percorre, attraverso il Carignano del Sulcis, il Cannonau dell'Ogliastra, il Cannonau della Barbagia e il Vermentino Docg della Gallura, tutta la Sardegna, in un racconto territoriale dove a fare da filo conduttore è il vino, le produzioni, insieme agli uomini, alle donne che ci lavorano e poi la terra che lo produce».

Il territorio

Enotria è valorizzazione del Carignano a 360 gradi attraverso l'identità territoriale ma è anche valorizzazione del territorio e delle aziende: «Attraverso un prodotto, è possibile vendere un intero territorio, oltre che valorizzare l'attività d'impresa, in quanto la strada del vino è composta da tutti i rappresentanti territoriali, quindi anche ristoranti, hotel e b&b», ha continuato Piras. Il progetto è stato presentato alla Cantina di Santadi per due motivi: «I progetti non sono mai a sé stanti, Santadi ha partecipato al bando Sulcis, in sostegno alle imprese del territorio, bando che nasce con l'impronta definita dell'enoturismo. Anche quel bando, essendo una costola della nostra strategia di sviluppo come lo è Enotria: le imprese che volevano fare enoturismo di qualità, avevano l'opportunità di avere delle risorse e adeguare l'impresa.

Santadi ha partecipato al bando, ottenuto un finanziamento pubblico con il quale andrà a costruire l'agriturismo per fare accoglienza. Inoltre, hanno realizzato due strumenti che sono il libro presentato a marzo e il docufilm presentato a Santadi a metà luglio, due strumenti di sviluppo territoriale attraverso il vino».

