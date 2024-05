«Enormi ricadute su occupazione, ricerca, conoscenza e turismo» 

«Guardiamoci intorno, nel mondo il grosso della ricchezza viene prodotto nei cluster tecnologici: nella Silicon Valley, nella zona di Boston, in Europa in tutta la regione centrale dove si trovano i centri di ricerca e le imprese che innovano. La vera sfida per la Sardegna, l’enorme opportunità che si trova davanti – oltre agli effetti occupazionali nella fase della costruzione – è quella di riuscire ad appropriarsi dei benefici della localizzazione dell’Einstein Telescope a Lula. Sia l’amministrazione regionale, con una programmazione ad hoc, che le aziende, con la creazione di start up, devono orientarsi verso l’economia della conoscenza, mettere in campo progetti collaterali all’infrastruttura, integrandoli con il turismo e gli altri servizi». Luigi Guiso, professore dell'Einaudi Institute for Economics and Finance, coordina il gruppo di esperti che sta preparando il report sull’impatto economico dell’Einstein Telescope in Sardegna. A fine mese sarà consegnata la prima bozza al ministero dell’Università e all’Istituto nazionale di fisica nucleare, poi la versione conclusiva a settembre.

I numeri

Un po’ di dati sono già stati diffusi. La costruzione dell’opera durerà circa 9 anni, il costo totale è approssimativamente di 1,7 miliardi di euro. Il volume d’affari generato complessivamente nel periodo della realizzazione è stimato in 6,184 miliardi di euro. L’effetto totale potenziale in termini di occupazione, considerando effetti diretti e indotti, è di 4.000 persone che lavorano full time ogni anno per i 9 anni di costruzione immaginati. Nel complesso, il 65-75% dell’impatto sarà a livello locale-regionale-nazionale, pari a un volume d’affari di 4,329 miliardi di euro, e riguarderà principalmente le aziende dei settori e delle filiere dell’edilizia, della meccanica, degli studi tecnici ingegneristici, geologici, dei trasporti, della rivendita al dettaglio e all’ingrosso, dell’ospitalità e della ristorazione.

Una volta in funzione, si calcola un volume d’affari di 70 milioni all’anno e 1,5 miliardi lungo i 30 anni di attività – e coinvolgerà aziende dei servizi di accoglienza, ristorazione e catering, servizi di pulizia, rivendita al dettaglio e ingrosso, servizi di sicurezza, servizi di manutenzione dell’infrastruttura, degli impianti tecnologici e dei software, combustibili per il riscaldamento ed energia elettrica. E all’impatto socioeconomico si aggiunge un ulteriore ricaduta positiva sulla società, legata alla produzione scientifica, all’innovazione e al trasferimento tecnologico, alla crescita del capitale umano, alla attrattività scientifica del sito e quindi alla diffusione della conoscenza. A regime – sottolinea il dossier – ET attirerà un flusso costante di giovani talenti, studenti, ricercatori. Inoltre, conferenze, eventi e iniziative di diffusione della cultura scientifica si potranno svolgere vicino al sito, «contribuendo a un turismo di qualità e con maggiore indipendenza dalla stagionalità».

I finanziamenti

Il Governo italiano ci crede. Oltre alla ministra dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, che non perde occasione di caldeggiare l’interferometro da realizzare in Barbagia, anche la premier Giorgia Meloni ha detto quanto è importante per il Paese portare a casa questo risultato. C’è l’impegno di un miliardo di euro da parte dell’Esecutivo (al momento soltanto formale) e dal canto suo la Regione – la precedente Giunta di Christian Solinas – ha deciso un investimento di 300 milioni di euro nell’ambito del Recovery Fund.

Le trattative

Come si sa in gara per ospitare il Rivelatore di onde gravitazionali oltre all’Italia, con la miniera di Sos Enattos, c’è un territorio “fortissimo” vicino a Maastricht, in Olanda. Mentre è spuntata l’ipotesi di realizzare non uno ma due Einstein Telescope, soluzione – benedetta dagli scienziati – che accontenterebbe tutti.«Oggi siamo nella fase delle trattative, la diplomazia – guidata per noi dall’ambasciatore Ettore Sequi – sta portando avanti un delicato processo interlocutorio per vedere quanto supporto c’è, da una parte e dall’altra», continua Guiso. «La mia impressione è che o lo realizzeranno in Sardegna, oppure ne faranno due. Comunque, la decisione dipende da diversi Paesi, e tipicamente in Europa si tratta su più tavoli».

RIPRODUZIONE RISERVATA