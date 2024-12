Enormi buche sulle strade, nuove proteste 

Grosse buche in via Brasile e via Sant'Angelo a Monserrato stanno creando disagi. Gli abitanti hanno chiesto più volte che venisse rifatto l'asfalto.

«Richiesta finora ignorata», dice rammaricato Ignazio Cocco, residente di via Brasile, «se non si sta attenti, si rischia di cadere in questa buca e farsi veramente molto male. Due anni fa era stata chiusa con del bitume, ma non è bastato. Se non si rifà tutto l’asfalto, fra non molto si formeranno ulteriori buche, perché il terreno è sollecitato da tante auto che passano di qui per andare al Parco Magico». In via Sant'Angelo non va meglio. Qui a luglio c'è stata una perdita idrica riparata dopo un mese da Abbanoa, ma che nel mentre ha creato una buca che, con il continuo transito delle auto si è ingrandita fino a diventare profonda. «È a ridosso dell'ingresso di una casa, chi ci abita ogni volta deve cercare di evitarla», dice Francesco Cao, un residente, «ma è un pericolo anche per le moto e per i pedoni».

