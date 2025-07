Enorme tartaruga marina soccorsa da due pescatori 

Nelle acque antistanti il porto di La Caletta, ieri mattina, un enorme esemplare di tartaruga marina della specie Caretta caretta è stato recuperato da due pescatori, Pasquale e Mario Carta, a bordo della motonave Mario I°. Lungo oltre un metro, è uno degli esemplari più grandi mai avvistati in questa zona della costa nord-orientale. I due fratelli stavano calando le reti quando si sono accorti della presenza della tartaruga, in evidente difficoltà. Galleggiava in superficie e non riusciva a immergersi correttamente. Con grande attenzione, la tartaruga è stata issata a bordo e trasportata in porto. Qui è stata subito presa in consegna dagli agenti del Corpo forestale, che l’hanno trasferita alla clinica veterinaria “Due mari” di Oristano, specializzata nella cura della fauna marina. Le condizioni dell’animale, seppur gravi, lasciano spazio alla speranza: l’esemplare aveva probabilmente ingerito un grosso amo da pesca, che le impediva di muoversi liberamente. I veterinari stanno monitorando la situazione e prevedono un intervento per la rimozione dell’amo. Il recupero di questo magnifico esemplare è un’importante testimonianza del prezioso ruolo svolto dai pescatori nella tutela dell’ecosistema marino.

