Enomusica, pienone in via Porcu tra cibo e buon vino 

Dopo il grande successo di Kumbidus, la festa multietnica della settimana scorsa, via Porcu fa di nuovo il pienone. Questa volta ad animare la strada dello shopping è Enomusica la rassegna organizzata nell’ambito dei festeggiamenti in onore di Sant’Elena, con gli stand delle migliori cantine dell’Isola e le degustazioni dei prodotti tipici locali.

«È bello vedere questa strada chiusa al traffico così viva», commenta Angela Macchiaruro, 73 anni mentre si aggira per gli stand. «In occasione di iniziative come questa credo che sia importante la pedonalizzazione e credo che ne traggano vantaggio anche i commercianti».

Poco distante Noemi Motzo, aggiunge: «Ci piace moltissimo questa iniziativa e siamo felicissime di essere qui. Dovrebbe essere così ogni fine settimana d’estate e poi anche a Natale».

La pedonalizzazione di via Porcu tuttavia continua a far discutere e, almeno per ora, una scelta definitiva non sembra proponibile.

«Se vogliono che Quartu sia una città turistica», sostiene Roberta Nateri 60 anni, «questa strada va chiusa al traffico ma chiaramente solo quando ci sono le iniziative».

Enomusica non è solo vino. In tantissimi hanno affollato gli stand delle degustazioni del torrone e dei formaggi.

RIPRODUZIONE RISERVATA