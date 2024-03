Ennesimo weekend di sangue e alcol 

Un altro weekend di violenza nei quartieri del centro storico e abuso di alcol con diversi giovani soccorsi. Non solo alla Marina: anche a Castello si sono vissuti momenti difficili, con l’intervento della Polizia e del 118. Un’ambulanza è stata danneggiata. Su quanto accaduto, tra sabato notte e l’alba di ieri, sono in corso gli ulteriori accertamenti da parte delle forze dell’ordine. Agenti e militari sono intervenuti subito anche grazie alla presenza del dispositivo anti malamovida, predisposto su iniziativa del prefetto Giuseppe De Matteis. Che però non sembra sufficiente per garantire un senso di sicurezza a chi abita alla Marina e negli altri rioni del centro. Per questo c’è chi avanza una proposta: «Perché non mettere un presidio fisso dell’Esercito? Sarebbe certamente un deterrente», evidenzia Alberto Melis, ristoratore della Marina.

Le botte

L’ultimo episodio è avvenuto tra sabato e ieri. Secondo una prima ricostruzione c’è stata un’animata discussione tra due cittadini egiziani. Il tutto è accaduto davanti ai locali che si affacciano sul bastione di Santa Croce. Dalle parole si è passati ai fatti. C’è stata una scazzottata e il duello è proseguito nei parcheggi di via Cammino Nuovo. Uno dei due stranieri si è poi allontanato, mentre il secondo è stato soccorso dal personale del 118: ma ha dato in escandescenza, colpendo con una raffica di pugni l’ambulanza, distruggendo anche i tergicristalli. È servito l’intervento degli agenti della Polizia per immobilizzarlo. Una volta sedato è stato accompagnato in ospedale.

Lo scontro

Diverse ore prima invece le forze dell’ordine sono piombate nelle stradine della Marina per l’ennesima rissa tra cittadini stranieri. In particolare algerini e tunisini: nuovo capitolo di uno scontro che sta andando avanti da diversi mesi e su cui stanno indagando sia i poliziotti che i carabinieri per capire se si tratti di una faida per il controllo dello spaccio di droga. Per affrontarsi hanno utilizzato anche bastoni e spranghe. All’arrivo degli agenti della Polizia e della Municipale, ma anche dei carabinieri, si sono allontanati quasi tutti. Qualcuno è stato identificato. E le violenze sarebbero iniziate tra il porto e il cantiere di via Roma. «Le forze dell’ordine sono arrivate molto rapidamente», spiega Melis. «Ma abbiamo notato che quando c’è un presidio fisso di Polizia o Carabinieri gli episodi sono meno frequenti. Se non è possibile, per carenze negli organici delle forze dell’ordine, avere tutti i giorni, ventiquattr’ore su ventiquattro, agenti e militari, perché non pensare all’Esercito?».

