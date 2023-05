Ennesimo raid vandalico, scritte sul murale di De Andrè 

Un nuovo atto di vandalismo a San Gavino e per la seconda volta in poche settimane ai danni di un murale. Stavolta è stata presa di mira l’opera dedicata a Fabrizio De Andrè realizzata nella piazza ribattezzata della musica per la presenza di diversi murales dedicati a grandi miti da Lucio Dalla a David Bowie. I vandali hanno deturpato la frase di De Andrè “La vita in Sardegna è forse la migliore che un uomo possa augurarsi…” e ha fatto la comparsa la parola “keta” con evidenti riferimenti alla ketamina e altri insulti.

Ma i volontari dell’associazione Skizzo e del gruppo “Sti ragazzi” si sono messi di impegno e hanno ripulito il murale: «Non condanniamo nessuno – dice Riccardo Pinna, uno degli artisti volontari – ma ci piacerebbe educare le nuove generazioni al bello. Tutto, però, ha un costo, anche economico e rischiamo di non essere in grado di intervenire sempre in maniera puntuale». Ferma anche la condanna dell’assessora alla cultura Silvia Mamusa: «Siamo molto dispiaciuti per quanto successo. Chiediamo il rispetto dei nostri meravigliosi murales, rispetto per chi ha investito tempo, denaro e passione in questo patrimonio artistico che ad oggi ha portato l’attenzione di tanti turisti. A breve sarà incrementato l’impianto di videosorveglianza con l’auspicio che serva come deterrente e non sia più utile ad individuare gli autori di questi gesti indecorosi».

