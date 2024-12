Ennesimo raid vandalico: distrutte le stelle di Natale 

Un risveglio per nulla piacevole ieri per Serrenti: qualcuno ha preso di mira le stelle di Natale installate nei giorni scorsi nelle aiuole del paese. Non è la prima volta, già nei mesi precedenti era toccato alle lantane, piantumate per la festa di Santa Vitalia e, prima ancora, c’era stato un furto di ulivi.

«Non sono bravate – dice la vice sindaca e assessora all’Arredo urbano Maura Boi –, ma di veri e propri atti di vandalismo. Il Comune si impegna a installare nuovi arredi, verde pubblico e pannelli fotovoltaici e giochi nelle aree pubbliche, e poi è costretto a spendere ulteriori fondi per le riparazioni». Per il 2024 il Comune ha messo a disposizione circa 5.000 euro, che aveva consentito di piantumare 150 stelle di Natale, 200 lantane e numerosi ulivi, di cui una parte è andata sprecata a causa di questi episodi. «L’immagine del nostro paese – conclude Boi – si riflette in ognuno di noi. Ricordo che la pulizia e il ripristino dopo atti di questo tipo hanno un costo per il Comune. Sono soldi nostri, di tutti noi. Dispiace che per colpa di qualcuno tutta la cittadinanza debba pagare, ma questo vuol dire vivere in una comunità dove ognuno è chiamato alle proprie responsabilità. Per il rispetto non occorrono le telecamere, ma il buon senso». La Municipale sta esaminando i video delle telecamere. (e. c.)

