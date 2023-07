Ennesimo pomeriggio di fuoco 

Un nuovo incendio ha interessato ieri l’agro di Assemini, il quarto in dieci giorni. A bruciare, stavolta, quattro ettari di incolto in località Su Laccu Mannu. Completamente incenerito un capanno in legno e lamiera di un’azienda agricola. I vigili del fuoco sono intervenuti alle 14,30 con un mezzo pesante, un fuoristrada e un autobotte. L’incendio è stato completamente domato alle 17.

Considerando i tre ettari andati in fumo lunedì 26 giugno in Località Sa Traia, i quindici bruciati in località Sa Cannada mercoledì 28 giugno, l’incendio che ha interessato le sterpaglie a ridosso della Statale 130 al chilometro 10 nel pomeriggio di sabato e i quattro ettari andati in fumo in località Su Laccu Mannu, nel solo territorio di Assemini sono andati in cenere 22 ettari in sette giorni.

Il Corpo forestale ha avviato un’indagine per stabilire la natura dei roghi: sono state raccolte testimonianze e acquisite immagini.

RIPRODUZIONE RISERVATA