«Ennesimo parco a Guspini» 

Un’altra richiesta di installazioni per agrivoltaico nel territorio di Guspini. Nella località Corti Arena ne è previsto uno da 34,87 MWp con le relative opere di connessione. La procedura è sotto verifica e a breve sarà sottoposta alla valutazione di impatto ambientale.

Il dibattito

«Studieremo il progetto e redigeremo con l'ufficio tecnico le osservazioni - assicura l’assessore Marcello Serru -. Dispiace constatare che continuino a essere presentate richieste per mega impianti a carattere speculativo. Siamo pro misure sostenibili come l’agrisolare a supporto delle aziende agro-zootecniche: per una transizione realmente sostenibile crediamo nella realizzazione di impianti sui fabbricati agricoli esistenti, magari incentivando la sostituzione con pannelli delle coperture in eternit». L’opposizione alla speculazione non ha colori politici. Dal gruppo di minoranza, Simona Cogoni afferma: «Anni di abbandono e sabotaggio del comparto agricolo e turistico ci hanno fatto desistere da questi tessuti economici ed ecologici. Oggi ci troviamo a dover scegliere il male minore optando per l’agrivoltaico, ma questa non è una soluzione accettabile. L’unica arma è l’unità dei sardi in difesa della nostra terra, che dobbiamo rispettare. Si dica la verità: qual è l’origine e lo scopo di questo scempio?».

Laura Cadeddu del comitato No Megacentale aggiunge: «I progetti agrivoltaici depositati per il territorio guspinese sono 17. Se tutti andassero a compimento, si installerebbero oltre 800 MWp su circa 1.500 ettari, in grado di soddisfare il fabbisogno di oltre mezzo milione di persone. Questa tipologia di impianti appare come un escamotage per localizzare impianti industriali in area agricola, con tutte le conseguenze del caso. Il decreto legislativo del 2021 ha fatto salvo l’agrivoltaico da qualunque restrizione, e la recente legge regionale non sembra poter incidere sulla fattispecie, nonostante tali impianti vengano citati esplicitamente».

