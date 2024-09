Ennesimo incidente sulla statale 554 

Ennnesimo incidente stradale per fortuna senza feriti sulla 554 in territorio di Selargius. Uno dei mezzi coinvolti si anche ribaltato, all'altezza dello svincolo di immissione dell'asse mediano di scorrimento.

Per cause da accertare due auto sono rimaste coinvolte in un tamponamento: una Smart, dopo l'impatto, si è ribaltata finendo su una fiancata in mezzo alla carreggiata. Fortunatamente tutti gli occupanti sono rimasti illesi. Solo tanto spavento e qualche contusione.

Sul posto una squadra della sede centrale del Comando del Vigili del fuoco, il personale sanitario del 118, la Polizia Locale di Selargius che ha effettuato i rilievi per ricostruire l’accaduto e risalire alle eventuali responsabilità.

Sono intervenuti anche alcuni operai dell’Anas per la messa in sicurezza della sede stradale. Una operazione effettuata con i Vigili del fuoco. Pesanti i disagi per gli automobilisti in transito col traffico che ha ripreso a scorrere regolarmente solo dopo la rimozione dei mezzi danneggiati.

RIPRODUZIONE RISERVATA