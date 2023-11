Ennesimo incidente sulla Sp 35 

Nel primo pomeriggio di ieri si è verificato l’ennesimo incidente nella provinciale 35. Il quarto nell’ultimo mese e mezzo, in questa strada considerata estremamente pericolosa. In un tratto del tracciato ricadente nel territorio comunale di Villanovafranca, un’auto Audi, avrebbe tamponato un un trattore mentre percorreva la provinciale. Gli accertamenti ad opera delle forze dell’ordine sono in corso per valutare la responsabilità del sinistro. Fortunatamente Valerio Pes, il giovane di Villanovafranca al volante dell’Audi, non ha riportato ferite di rilievo. Dopo essere stato trasportato dall’elisoccorso al Brotzu in codice giallo, è stato tenuto sotto osservazione ma non è in pericolo di vita. Accorsi sul luogo dell’incidente, i vigili del fuoco di Sanluri hanno estratto il giovane dall’abitacolo. Sul posto i volontari dell’associazione Acra di Nuraminis e ii carabinieri della stazione di Villanovafranca che si sono occupati dei rilievi di rito. (g. g. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA