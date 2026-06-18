Ennesimo incidente nella rotatoria della 130, un conducente resta incastrato tra le lamiere 

Incidente ieri intorno alle 7 sulla strada Statale 130, in direzione Iglesias, all’altezza dello svincolo per Decimomannu. Due veicoli sono entrati in collisione forse per la distrazione dei conducenti (ipotesi investigativa) e anche per la scarsa visibilità del pericoloso incrocio. Sono intervenute tre ambulanze partite dalle postazioni di Uta e Villasor. Una persona è stata prima estratta dalle lamiere e poi trasportata in ospedale in codice rosso per dinamica, procedura precauzionale adottata per traumi significativi.

Nonostante l’intervento dei soccorsi e i rilievi delle forze dell’ordine, il traffico non ha subito interruzioni. Si sono registrati solo lievi rallentamenti, dovuti anche all’orario di punta, nel tratto interessato. (sa. sa.)

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