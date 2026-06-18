VaiOnline
Decimomannu.
19 giugno 2026 alle 00:32

Ennesimo incidente nella rotatoria della 130, un conducente resta incastrato tra le lamiere 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Incidente ieri intorno alle 7 sulla strada Statale 130, in direzione Iglesias, all’altezza dello svincolo per Decimomannu. Due veicoli sono entrati in collisione forse per la distrazione dei conducenti (ipotesi investigativa) e anche per la scarsa visibilità del pericoloso incrocio. Sono intervenute tre ambulanze partite dalle postazioni di Uta e Villasor. Una persona è stata prima estratta dalle lamiere e poi trasportata in ospedale in codice rosso per dinamica, procedura precauzionale adottata per traumi significativi.

Nonostante l’intervento dei soccorsi e i rilievi delle forze dell’ordine, il traffico non ha subito interruzioni. Si sono registrati solo lievi rallentamenti, dovuti anche all’orario di punta, nel tratto interessato. (sa. sa.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Le guerre

Hormuz riapre, greggio giù Sessanta giorni per l’intesa

Il presidente Usa furioso per le critiche sull’accordo Al centro del confronto i 14 punti del memorandum 
Insularità

Tassa Ue, la battaglia di Sardegna e Liguria

Cossa: trasporti marittimi, le nostre merci finanziano la carbonizzazione altrui 
Cristina Cossu
Anche negli Anni Sessanta era giudicato troppo grande rispetto alle esigenze della città

La fine del vecchio Sant’Elia tra liti e scarse manutenzioni

Ora l’impianto è un rudere completamente abbandonato Dopo i mondiali di Italia ‘90 gli scontri tra club e Comune 
Lorenzo Piras
L’allarme

Nuovo caso di West Nile a Macomer

Allerta anche a Bosa dove il paziente era stato nei giorni scorsi per lavoro 
Francesco Oggianu
Il caso.

Il sindaco intima l’autoguarigione

Serafino Corrias RIPRODUZIONE RISERVATA
Centrodestra

«Acceleriamo»: Vannacci sorpassa la Lega

Youtrend: 5,9% contro 5,8. Il Financial Times: sfida significativa per Meloni 