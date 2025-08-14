Ennesimo guasto nella rete idrica: mezza città senz’acqua 

Interventi di manutenzione più un guasto e ancora una volta mezza Carbonia resta senza acqua. È accaduto di nuovo ieri e a protestare sono state migliaia di famiglie, più le attività commerciali. Sembra di essere tornati indietro di 25 anni, nonostante allora per il ripristino della rete colabrodo fossero stati spesi svariati milioni di euro. Il disagio è emerso già alle otto quando di colpo in alcune migliaia di abitazioni nella parte sud della città dai rubinetti l’acqua di rete ha smesso gradatamente di arrivare.

Alla vigilia di Ferragosto e in una giornata torrida. Stop nei 24 palazzi popolari di corso Iglesias, in via Roux, Risorgimento, della Vittoria, Marghine, Tasso, Cimitero, Sella, Lubiana, Mazzini, Campania Alfieri, quasi tutto il rione di Is Meis, in parte del grande quartiere di Santa Caterina. Niente acqua nemmeno nelle attività commerciali. Decine le telefonate di protesta, ed è emerso anche a detta del Comune, che la causa fosse da ricondurre a un guasto. «In base a interlocuzioni con i referenti Abbanoa – specifica l’assessore ai Lavori pubblici Manolo Mureddu – è emerso che è avvenuto un intervento di riparazione di un guasto in una condotta e l’inevitabile chiusura dell’erogazione in molte zone». Sono seguite le manovre di riapertura delle valvole ma attorno alle 16.30 l’acqua in alcune zone o non era ancora tornata oppure il flusso era debole. Ma sempre Abbanoa ha comunicato che sarebbero stati in programma ieri interventi di manutenzione nel serbatoio a Cannas, quindi a Iglesias e a Narcao.

