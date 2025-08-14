VaiOnline
Carbonia.
15 agosto 2025 alle 00:47

Ennesimo guasto nella rete idrica: mezza città senz’acqua 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Interventi di manutenzione più un guasto e ancora una volta mezza Carbonia resta senza acqua. È accaduto di nuovo ieri e a protestare sono state migliaia di famiglie, più le attività commerciali. Sembra di essere tornati indietro di 25 anni, nonostante allora per il ripristino della rete colabrodo fossero stati spesi svariati milioni di euro. Il disagio è emerso già alle otto quando di colpo in alcune migliaia di abitazioni nella parte sud della città dai rubinetti l’acqua di rete ha smesso gradatamente di arrivare.

Alla vigilia di Ferragosto e in una giornata torrida. Stop nei 24 palazzi popolari di corso Iglesias, in via Roux, Risorgimento, della Vittoria, Marghine, Tasso, Cimitero, Sella, Lubiana, Mazzini, Campania Alfieri, quasi tutto il rione di Is Meis, in parte del grande quartiere di Santa Caterina. Niente acqua nemmeno nelle attività commerciali. Decine le telefonate di protesta, ed è emerso anche a detta del Comune, che la causa fosse da ricondurre a un guasto. «In base a interlocuzioni con i referenti Abbanoa – specifica l’assessore ai Lavori pubblici Manolo Mureddu – è emerso che è avvenuto un intervento di riparazione di un guasto in una condotta e l’inevitabile chiusura dell’erogazione in molte zone». Sono seguite le manovre di riapertura delle valvole ma attorno alle 16.30 l’acqua in alcune zone o non era ancora tornata oppure il flusso era debole. Ma sempre Abbanoa ha comunicato che sarebbero stati in programma ieri interventi di manutenzione nel serbatoio a Cannas, quindi a Iglesias e a Narcao.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’intervista

Nanni Fodde, 100 anni e 100mila auto

l A. Carta
Il focus

Turismo in calo? «Presto per dirlo» L’estate anomala del Sud Sardegna

Negli hotel di Villasimius e Pula qualche camera è restata vuota 
Gianni Agus Ivan Murgana
L’incidente

Si scontra con la moto contro un’auto: muore un dentista

La vittima è Maurizio Molfino, 70 anni: di origini lombarde, risiedeva a Castelsardo 
Mariangela Pala
Cronaca

L’ultimo saluto al soccorritore

Don Antonio Mura: «Vicini alla famiglia anche solo con il silenzio» 
Angelo Cucca
Buddusò.

Un uomo sospettato per il delitto

Andrea Busia
L'intervista

«Il buon gusto e la parsimonia mi hanno salvato»

Nanni Fodde, patriarca dell’Acentro, si racconta: l’azienda, la famiglia e lo sguardo su 100 anni di vita 
Alessandra Carta
Eolico

Veglia degli attivisti a Torre dei Corsari «No alle pale cinesi»

Il Presidio del Popolo Sardo attacca: «Fuori dall’Isola i nuovi pirati del mare» 
Santina Ravì
L’emergenza

L’anonima discariche si dirama sulla Nuoro-Olbia

Le piazzole invase da gomme, batterie d’auto, bottiglie di birra 
Gianfranco Locci RIPRODUZIONE RISERVATA  