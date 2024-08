Ennesimo furto nello store di casalinghi 

Non c'è pace per i titolari di “New Mondo Casa”, store situato a Sestu nella ex 131. Nella notte di giovedì, proprio nella festività di Ferragosto, i ladri sono entrati in azione spaccando un vetro e agendo indisturbati.

Si tratta del secondo furto nel giro di pochi mesi per il negozio, proprio a giugno infatti i ladri erano entrati spaccando il vetro di un'uscita di sicurezza, sistemando poi pezzi di legno e cartone per nascondere l'effrazione. Per correre ai ripari, i titolari hanno poi installato delle telecamere di sorveglianza, che a quanto pare non sono bastate per scoraggiare i ladri dal compiere il furto. All'arrivo dei titolari, i ladri erano già scappati con la refurtiva, tra cui la cassa. Incerto il bottino. Dopo il secondo furto, i titolari ha deciso di non commentare la disavventura, l'amarezza questa volta è troppa, e si spera che grazie alle telecamere si riesca a capire di più. Intanto sono già intervenuti i carabinieri per tutti gli accertamenti.

