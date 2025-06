Ennesimo furto di profumi, i vicini intervengono per difendere le commesse 

Stavolta, all’ennesimo furto, le commesse (tre, tutte donne) hanno potuto contare sull’intervento dei vicini, oltre che sui carabinieri. Momenti di tensione nel punto vendita della catena “Acqua e Sapone”, in via Angioy, a Samassi, dove mercoledì un cittadino senegalese di 23 anni è stato sorpreso a rubare dei profumi e prima di darsi alla fuga ha avuto una colluttazione con un cliente: identificato e rintracciato dai carabinieri, è stato arrestato con l’accusa di rapina impropria.

Le commesse chiedono di restare anonime: hanno paura. «Era già successo che sparissero dei profumi dal negozio», racconta D. S. «Così, quando ho visto entrare quel ragazzo con lo zaino aperto e un’aria sospetta ho fatto un cenno alle colleghe, che hanno iniziato a seguirlo».

«Gli ho detto che avrebbe dovuto lasciare lo zainetto in cassa», prosegue T. M.: «Lui, prima di consegnarlo, ha tolto dai pantaloni tre profumi e ce li ha messi dentro, avvolti nella carta stagnola. Io ho messo da parte lo zainetto per temporeggiare e chiamare i carabinieri. Intanto lo seguivamo: si spostava da una corsia all’altra. In cassa ha avuto una colluttazione con un cliente, altri si sono messi in mezzo e si è creato il caos generale. Per evitare guai peggiori gli abbiamo consegnato lo zaino ed è scappato via».

Un uomo, dal bar vicino, lo ha seguito fino alla stazione ferroviaria e, all’arrivo dei carabinieri, ha segnalato dove avesse nascosto la refurtiva, poi recuperata e restituita.

