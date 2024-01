«Ennesimo dramma, rafforzare i controlli» 

«Un’ennesima inaccettabile morte sul lavoro. Occorre mantenere la guardia alta e rafforzare il sistema di controlli e misure di sicurezza nell’ambito delle delicate e complesse attività nei porti, luoghi in cui possono crearsi situazioni potenzialmente rischiose», dice Claudia Camedda, segretaria Generale Fit-Cisl Sardegna. L’incidente di ieri mattina al Porto canale di Cagliari ha riacceso i riflettori sul tema della sicurezza.

«La Uiltrasporti porta avanti la campagna “Zero morti” e riteniamo doverosa questa campagna di civiltà contro gli infortuni e le morti sui posti di lavoro», commenta il segretario generale della Uiltrasporti William Zonca. Il leader della Filt Cgil Arnaldo Boeddu chiede di «riflettere» sull’accaduto per «comprendere cosa stiamo sbagliando, tutti noi dobbiamo intervenire nelle procedure lavorative per rimuovere resistenze e ostacoli che possono evitare le morti sul lavoro». «È inaccettabile parlare di fatalità di fronte a una ormai quotidiana strage sul lavoro», rilanciano in una nota congiunta Paolo Capone, segretario generale dell’Ugl, e Sandro Pilleri, segretario regionale.

E una delegazione di sindacati ha incontrato Matteo Salvini, ieri a Cagliari: «La sicurezza sul lavoro deve essere assolutamente centrale per il pubblico e per il privato, ma morire sul lavoro a 50 anni è qualcosa che nel 2024 non si può accettare senza reagire e senza intervenite con ogni mezzo necessario», ha detto il vicepremier. Il senatore del Pd Marco Meloni parla di «ennesima tragedia insopportabile, che deve spingere governo e istituzioni a intervenire con più forza su prevenzione, controlli e misure di sicurezza».

RIPRODUZIONE RISERVATA