Via Flavio Goia.
23 agosto 2025

Ennesimo cedimento  della condotta idrica riparata pochi mesi fa 

Ancora un allagamento in via Flavio Gioia, l'ennesimo. Alcuni mesi dopo l'ultimo intervento di Abbanoa, la condotta idrica ha subito un nuovo cedimento nello stesso tratto, quasi di fronte alla chiesa. Così, da giorni parte della carreggiata è a mollo. L'acqua esce copiosa da una crepa sul marciapiede, scorre lungo la pista ciclabile e dopo un centinaio di metri si riversa nella prima caditoia utile. Un grave spreco che oltretutto porta disagi pesanti per pedoni e ciclisti.

«I nostri tecnici hanno effettuato un sopralluogo e programmato l'intervento», assicura Abbanoa, «ma dobbiamo attendere la messa in sicurezza di quel punto interessato dalla caduta di calcinacci per poter avviare il cantiere. A febbraio, con lo stesso problema, il Comune aveva inviato una diffida ai privati per obbligarli a eseguire i lavori. Successivamente, il Comune era intervenuto in autotutela addebitando i costi al condominio. Per quanto riguarda la rete, stiamo studiando la sostituzione della condotta, ma è necessario che si risolva definitivamente il problema della messa in sicurezza delle facciate».

Sul caso è caustico il consigliere comunale Ferdinando Secchi (Anima di Sardegna - Lega): «Non è accettabile che a distanza di pochi mesi ci siano gli stessi problemi che hanno tenuto in allarme il quartiere per tanto tempo e che parevano risolti. Presenterò un'interrogazione per chiedere spiegazioni». Dal Comune si apprende che «si provvederà al più presto a mettere in sicurezza lo spazio in modo da permettere ad Abbanoa di intervenire».

