Ennesimo blackout, via Cagliari al buio 

Ancora buio per le strade di Sestu durante le ore notturne. Stavolta il blackout ha colpito via Cagliari, uno dei principali snodi di traffico.

Da domenica a lunedì un guasto ha mandato in tilt i lampioni stradali creando disagi per commercianti e residenti. Il blackout ha interessato tutta la strada, con le vetrine dei negozi che davano un po’ di luce, ma, dato che non ci sono in tutta la via, alcuni tratti erano completamente al buio. «Ho tenuto accesi i faretti della mia vetrina», spiega Roberto Marongiu, dalla sua rivendita di bombole a gas e pellet, «così chi cammina ci vede almeno un po’». «Io ho chiuso prima, la via era al buio completo, un problema anche rincasare», commenta Roberta Matzuzzi, titolare di un’agenzia scommesse. Il problema è stato segnalato ad Enel Sole, cui compete questo tratto. Ieri l’intervento dei tecnici e il ritorno della luce.

