Ennesimo black out nel viale 

Era una serata attesa dell’anno, per gli operatori commerciali di viale Pedras. Come di consueto, la sagra della carne di capra ha moltiplicato le presenze a Santa Maria Navarrese ma l’ennesimo blackout elettrico, sabato intorno alle 21.30, ha provocato disagi senza fine. «È stata un’altra serata persa», ha detto Salvatore Porcu, titolare del ristorante pizzeria Pizzajo’. «Mi devo rassegnare a non recuperare niente da Enel. Questo è il giorno dell’anno in cui si lavora di più, senza contare la magra figura verso i clienti, tanti dei quali non hanno capito la situazione d’emergenza. Oltre al danno d’immagine», aggiunge l’imprenditore della ristorazione. Le criticità sulla rete vanno avanti dallo scorso anno e gli operatori, stanchi del disservizio, hanno affidato la pratica all’avvocato Sebastiano Tronci, coinvolgendo anche il sindaco di Baunei, Stefano Monni. E-Distribuzione di recente, ha annunciato utili a gestire meglio i maggiori carichi dell’estate. (ro. se.)

