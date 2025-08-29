VaiOnline
Villanova.
30 agosto 2025 alle 00:19

Ennesima perdita idrica dalla rete colabrodo, allagamento in via Bosa  

Ancora una perdita idrica nel rione storico di Villanova, l’ennesima. Mentre in via Macomer angolo via Tempio un rivolo d’acqua continua a fuoriuscire da una crepa nell’asfalto scorrendo indisturbato in discesa per decine di metri e allagando tutto lo slargo, giovedì sera un altro tratto di condotta ha improvvisamente ceduto all’angolo tra le vie Bosa e Tempio, a breve distanza, dando origine ad un nuovo e distinto allagamento.

In questo secondo caso, però, l’intervento di Abbanoa è stato tempestivo: l’area della perdita è stata subito transennata e, dopo un primo sopralluogo tecnico, ieri mattina, venerdì, gli operai di un’impresa specializzata sono intervenuti e hanno arginato la copiosa fuoriuscita della preziosa risorsa. La rete idrica del rione si conferma tuttavia un colabrodo. L’unica buona notizia è che, archiviata la pausa ferragostana, sono finalmente ripartiti i cantieri della stessa Abbanoa, con via Macomer chiusa al traffico per consentire le manovre degli escavatori.

In precedenza si era già lavorato nelle vie Ozieri, Orlando, Einaudi, Oristano e Abba. Il tutto nell’ambito di un appalto ad hoc da 1,2 milioni di euro. I tratti di rete interessati dai lavori sono stati individuati tramite uno studio accurato sulle principali criticità. I tecnici di Abbanoa hanno concordato col Comune e l’impresa come procedere, al fine di limitare, per quanto possibile, gli inevitabili disagi alla viabilità.

