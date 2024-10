Ennesima perdita idrica 

Rete idrica colabrodo in via Castiglione. A pochi giorni dalla riparazione di un tratto di condotta di fronte al market, all'altezza di via Copernico, un’altra grossa perdita si è manifestata a breve distanza, all'incrocio con via Stampa, con il risultato che parte della carreggiata è stata invasa da un fiume d'acqua. Che scorre indisturbata fin quasi a via Bembo, per circa cento metri, prima di riversarsi tristemente in una caditoia. Altri due cedimenti della stessa condotta si registrano al Cep, in via Flavio Gioia.

«Gli interventi sono all'ordine del giorno, le reti idriche hanno sempre bisogno di manutenzione in quanto l'acqua nelle condotte ha una elevata pressione», affermano i vertici di Abbanoa. «C'è sempre un punto debole dove sfoga questa pressione. Quando si verifica una perdita facciamo un sopralluogo, verifichiamo l'intervento da eseguire e diamo mandato all'impresa, sempre operativa. In base all'entità dei disservizi nell'erogazione o disagi alla viabilità si stabilisce la priorità».

