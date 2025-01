Ennesima auto incendiata: quasi quaranta in un anno 

Ancora la strategia del fiammifero a confermare quanto sia pesante il clima che da mesi si vive a Siniscola. Con l’ennesimo blitz messo a segno due notti fa contro una Fiat Punto di proprietà di un giovane del posto, si fa sempre più preoccupante nella cittadina baroniese il fenomeno delle intimidazioni incendiarie.

L’episodio su cui indagano i carabinieri della Compagnia, si è verificato intorno alle 22 di venerdì scorso in via Coghinas, strada adiacente alla sede dell’Unione dei Comuni del Montalbo. La matrice dolosa del rogo è stata individuata subito dai vigili del fuoco, a causa di un bidone utilizzato per contenere liquido infiammabile ritrovato vicino all’auto. A Siniscola nel volgere di 12 mesi si sono contate ben 34 auto incenerite dalle fiamme a cui si aggiungono altre forme di vandalismo verso il bene pubblico, ma anche pesanti avvertimenti dinamitardi. Una cappa di inquietudine che ha registrato come gesto eclatante anche una lettera ritrovata nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista, contenente il nome di due persone fatte oggetto di presunte minacce. Nonostante la visita da parte della prefetta di Nuoro, Alessandra Nigro, al comune di Siniscola per discutere con gli amministratori locali e tutti i rappresentanti delle forze dell’ordine le contromisure da adottare, c’è chi continua ad agire senza scrupoli con blitz che suonano come una sfida. «È evidente che tutte le azioni messe in campo negli anni sia a livello amministrativo che nella forma educativa non hanno sortito i risultati sperati - afferma il vice sindaco Angela Bulla - e molto resta quindi ancora da fare». Molti parlano dei problemi del mondo giovanile, ma a Siniscola il fattore delinquenziale va ben oltre questa fascia di età. (f. u.)

