«Enistein Telescope, Università basilare»  

«Per l’Einstein telescope è indispensabile un intervento presso l’Agenzia spaziale europea, attraverso l’Agenzia spaziale italiana», sono le parole che l’ex pr:sidente della Regione Sardegna Angelo Rojch scrive in una lettera indirizzata alla ministra della Università e Ricerca Anna Maria Bernini domani in visita ufficiale in Sardegna. «La Sua visita in Barbagia apre nuove speranze», continua l’ex presidente, «Una terra di alto valore culturale che ha dato i natali alla scrittrice Grazia Deledda, la sua presenza nel cuore della Sardegna centrale è fondamentale anche per l’Università di Nuoro per le interconnessioni con l’Einstein Telescope». Ancora, rivolgendosi al Ministro, Rojch chiede che «nell’Università nuorese venga ripristinata la facoltà di ingegneria gestionale, creando una disciplina, imposta dalla nuova situazione, quella spaziale con una sezione archeo astronomica nell’interesse dell’Italia e dell’Europa con l’inserimento dei più autorevoli insegnanti - scienziati dell’E.T». Una preghiera accorata che l’ex Presidente della Regione rivolge alla Bernini indicando altri punti necessari alla riqualificazione della sede universitaria del centro Sardegna: «Dotare immediatamente l’Università nuorese di una struttura amministrativa autonoma in sintonia con le facoltà esistenti, dotarla di una scuola di alta specializzazione per la formazione di manager amministrativi».

Rojch conclude così: «Le popolazioni delle zone interne dell’isola vorrebbero scrivere nel loro cuore la sua visita come momento di speranza, simbolo di un futuro che l’Einstein Telescope e l’Università di Nuoro soltanto possono dare».

RIPRODUZIONE RISERVATA