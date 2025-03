Eni Versalis, sit-in dei dipendenti a Porto Torres 

Sit-in dei dipendenti degli impianti Eni-Versalis, davanti ai cancelli dell’ex Petrolchimico di Porto Torres. Ieri mattina, turnisti e giornalieri hanno aderito per un’intera giornata allo sciopero nazionale, indetto dalle organizzazioni sindacali della Cgil Sassari. L’impianto elastomeri (gomme), l’unico sopravvissuto al piano di riconversione industriale, occupa 50 diretti con un indotto di 232 dipendenti di servizi industriali annessi.

«Lavoratori a rischio», sostiene il segretario generale Filctem-Cgil, Gianfranco Murtinu. «La decisione di Versalis di chiudere tre siti di cracking in Italia, potrebbe avere ripercussioni e conseguenti ricadute occupazionali anche a Porto Torres», aggiunge. «Il piano di trasformazione industriale della partecipata di Eni, in realtà sembra un piano di chiusura –sostiene – perché è da 14 anni che attendiamo gli investimenti sulla Chimica verde». Per Maria Teresa Sassu, segretaria generale Filcams Cgil Sassari «le conseguenze riguardano non solo le lavoratrici e i lavoratori diretti, ma tutte le unità dell’indotto. Con questo sciopero vogliamo dare voce agli operai delle ditte esterne a coloro che operano negli appalti della vigilanza privata, alle coop di pulizia, alle operatrici delle mense, a tutti i lavoratori metalmeccanici ultracinquantenni che difficilmente troveranno ricollocazione a differenza della categoria dei chimici». ( m. p. )

RIPRODUZIONE RISERVATA