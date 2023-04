Eni sfrattata dal pontile merci 

Al centro del traffico merci nel periodo di massimo sviluppo del Petrolchimico, il pontile merci che nel porto industriale di Porto Torres fu adibito ai carichi secchi non sarà più nella disponibilità della società Eni. Una inversione di tendenza delineata dall’Autorità di sistema portuale che non intende rinnovare alla multinazionale la concessione del molo, in scadenza il prossimo 31 dicembre.

Pianificazione

Vecchio, fatiscente e inutilizzato da anni, il pontile destinato prima dalla Sir e poi da Enichem al traffico industriale, per le dimensioni e per la collocazione strategica rappresenta un’importante opportunità e un’occasione di sviluppo di attività e servizi, non solo per il territorio del Nord Ovest. Il suo futuro è scritto nel Documento di Pianificazione strategica di Sistema che il presidente della Port Authority, Massimo Deiana presenterà al pubblico nei prossimi giorni. «In quell’area, tra la diga foranea e il pontile secchi, stiamo programmando la nascita di un nuovo porto industriale», spiega Valerio Scanu, presidente del Consorzio industriale provinciale di Sassari «e insieme la riqualificazione dell’area portuale retrostante, capace di favorire la crescita e lo sviluppo di nuove attività legate alla cantieristica, alla logistica, e più in generale, all’economia del mare. Una risposta concreta per sfruttare le enormi potenzialità, finora inespresse, dello scalo merci di Porto Torres». Ma la condizione infrastrutturale del pontile attualmente è critica. «E se l’Autorità di sistema portuale provvederà al nuovo banchinamento per rendere funzionale l’approdo, - aggiunge Scanu - il Consorzio penserà a riconvertire il retroporto, inserito nel perimetro della Zona economica speciale».

Rivoluzione annunciata

La programmazione strategica del Consorzio industriale condivisa dalla Port Authority e dal sindaco di Porto Torres, Massimo Mulas, mira a trasformare una delle aree considerate cuore pulsante del nuovo polo industriale, accessibile dalla strada in fase di collaudo, ceduta da Eni per collegare la provinciale 34 Sassari-Stintino al futuro porto industriale. In questa prospettiva si inserisce la procedura avviata dall’ente consortile per riacquisire ben 665 ettari di aree non più produttive, in gran parte di proprietà di Eni. Si delinea così il nuovo quadro industriale: polo di chimica verde, Zes, Area di crisi complessa e il nuovo porto industriale con la nascita della cantieristica.