Eni indagata per i morti di Calenzano 

Firenze. Avvisi di garanzia per sette manager Eni e due della ditta appaltatrice Sergen srl, nell'inchiesta della Procura di Prato sull'esplosione al deposito di Calenzano (Firenze) del 9 dicembre 2024. Causò cinque morti, 27 feriti di cui alcuni in modo grave e danni materiali ingenti. Le accuse sono, a vario titolo, omicidio plurimo colposo, disastro colposo, lesioni plurime colpose. Indagata anche l’Eni, per la legge 231 sulla responsabilità amministrativa delle società, per carenze nella sicurezza sul lavoro. Per la Procura, l’Eni era priva di un modello organizzativo adatto a evitare il disastro che causò le quattro esplosioni in sequenza per una perdita di benzina: un guasto durante l’apertura di una valvola.

La contestazione

È «carenza di pianificazione tecnica», per il procuratore Luca Tescaroli, eseguire lavori per la nuova linea di carico di biocarburante Hvo nell'andirivieni di autobotti per prelevare carburante. E poi la presenza di fonti di calore, cioè i motori dei camion e di un elevatore che risulta l’innesco del primo scoppio - fanno dire a Tescaroli che i reati furono commessi dai manager e dirigenti di Eni «nell'interesse e a vantaggio dell'azienda».

«Ragioni economiche»

Per la Procura, se l’Eni avesse fermato i camion mentre Sergen lavorava alla manutenzione, avrebbe perso l'introito giornaliero di 255mila euro. Invece, gli stessi reati sarebbero stati commessi nelle attività di manutenzione e allestimento della nuova linea per l'Hvo. I dirigenti di Eni «hanno permesso la contemporaneità di manutenzione e di carico di autobotti nella stessa area». Modalità «comune a tutti i depositi Eni» in Italia. Si chiudono tre mesi di indagini tecniche, ora si chiederà l’incidente probatorio. In una perquisizione a un manager di Eni, trovata una cartella di file in grado di ostacolare le indagini. Lì risulta la richiesta di Eni a Sergen di rimuovere due valvole.

Gli indagati

I dirigenti Eni indagati sono Patrizia Boschetti (datore di lavoro e committente responsabile), Luigi Collurà (dirigente con delega sulla sicurezza), Carlo Di Perna (responsabile manutenzioni e investimenti depositi), Marco Bini (classificò l'attività di Sergen), Elio Ferrara (autorizzò il lavoro a Sergen il 9 dicembre 2024), Emanuela Proietti (servizio prevenzione protezione), Enrico Cerbino, responsabile del progetto esterno per Manutenzioni e investimenti. Per la Sergen, indagati Francesco Cirone e Luigi Murno. Murno è stato uno dei feriti più gravi.

