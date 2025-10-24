Energit festeggia un quarto di secolo a Sa Manifattura 

Energit compie 25 anni e per festeggiare organizza tre giornate di festa. La prima sarà dedicata ai dipendenti, «il cuore pulsante» dell’azienda, «le persone che ogni giorno mettono energia, competenza e passione al servizio dei clienti».

Poi ci sarà una «giornata dei partner», ovvero un «tributo a chi, negli anni, ha condiviso il percorso di crescita e innovazione dell’azienda, contribuendo allo sviluppo e alla creazione di valore sul territorio», spiega un comunicato. Infine, mercoledì 29 ottobre a partire dalle 17, una “Giornata della comunità», una grande festa aperta al pubblico presso Sa Manifattura, a Cagliari.

La prima parte sarà dedicata ai bambini, con laboratori interattivi su sostenibilità ed energia. Successivamente, dalle 19, la festa proseguirà con momenti di intrattenimento e performance live, tra cui Moses Concas, lo speaker Matteo Bruni e il Dj Manuel Cozzolino, con la partecipazione di esponenti dello sport, tra cui una rappresentanza del Cagliari Calcio. Una giornata pensata per celebrare, condividere e rafforzare il legame di Energit con il territorio.

«Celebriamo le persone – dipendenti, partner, clienti – che hanno reso tutto questo possibile», ha detto Luigi Martines, Ceo di Energit.

«Ogni passo che abbiamo fatto in questi venticinque anni è stato guidato dalla volontà di creare valore reale per il territorio e per le persone. Questa ricorrenza è l’occasione per ringraziare chi ha creduto in noi e per rinnovare il nostro impegno verso un’energia sempre più sostenibile, autonoma e vicina alle esigenze della comunità», ha aggiunto Marcello Spano, direttore generale dell’azienda.

RIPRODUZIONE RISERVATA