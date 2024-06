Energie rinnovabili: sfide e opportunità 

“Comunità energetiche tra sfide e opportunità” è il convegno organizzato dalla Diocesi di Iglesias che si è svolto ieri a Portoscuso. «Non possiamo scegliere se vogliamo o meno la transizione perché ci siamo già dentro - ha detto Massimo Pallottino della Caritas Italiana - dobbiamo abbracciare la complessità di queste trasformazioni e accompagnare i cambiamenti». All’incontro era presente il cardinale Arrigo Miglio, amministratore apostolico della Diocesi di Iglesias che ha sottolineato l’importanza della questione sociale «per non essere cristiani a metà». A Portoscuso era presente anche l’assessore all’industria Emanuele Cani. Il sindaco di Portoscuso Ignazio Atzori ha parlato di un progetto da 200 mila euro per installare progetti fotovoltaici su un edificio scolastico, come primo passo di una comunità energetica, ma non ha risparmiato una visione critica della transizione. «Sono stati presentati così tanti progetti che non sapremo cosa farcene di tutta quella energia - ha detto - non abbiamo reti, né stoccaggi e chi la potrebbe utilizzare, cioè le grandi aziende energivore, hanno chiuso o stanno chiudendo proprio a causa dei costi dell’energia».

RIPRODUZIONE RISERVATA