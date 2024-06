Energie rinnovabili, assemblea 

Domani alle 18:30, a “Su Magasinu de Akraxiu” a Terralba si terrà un'assemblea pubblica dal titolo "Comunità e territori rinnovabili: prospettive condivise per lo sviluppo energetico". L'iniziativa, promossa dall'Associazione Granate Rosa e dal Comitato no megacentrale di Guspini e Ades, ha l'obiettivo di informare i cittadini sulle energie rinnovabili. Interverranno esperti del settore come la geologa Laura Cadeddu, il consigliere comunale Gabriele Espis, e Rosalba Cocco, presidente dell'associazione Granate Rosa. La moderazione sarà a cura di Daniela Pisu. «L'ingresso all'assemblea è libero -commenta Rosalba Cocco - auspichiamo una grande partecipazione, non c'è più tempo da perdere, occorre organizzarsi in virtù della manifestazione prevista per il 22 giugno a Neapolis, promossa dal Comitato no megacentrali di Guspini e Ades, per dire basta alla speculazione energetica e per fermare l'invasione. Costruiamo ora il nostro futuro».