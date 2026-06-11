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12 giugno 2026 alle 00:27

Energiadi, Lanusei sale sul podio nazionale 

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Lanusei sul podio delle Energiadi: l’Istituto Comprensivo conquista il terzo posto nazionale alla competizione nazionale riservata alle scuole del primo ciclo che promuove sostenibilità, partecipazione e produzione di energia attraverso il coinvolgimento attivo degli studenti e delle comunità scolastiche. Un risultato arrivato al termine di una vera e propria rimonta. Fino a venerdì la scuola ogliastrina era fuori dal podio, ma grazie a un’ultima fase della manifestazione intensa e partecipata ha conquistato una medaglia di bronzo (con oltre 34.600 WattOro) che premia l’impegno di studenti, insegnanti, famiglie e volontari.

«Non immaginavamo certo una medaglia», raccontano dall’istituto. «Volevamo accendere qualcosa: partecipazione, entusiasmo, voglia di stare insieme e di prenderci cura del bene comune. Invece, pedalata dopo pedalata e sorriso dopo sorriso, abbiamo costruito qualcosa di straordinario». La maratona ha trasformato la scuola in una centrale di energia elettrica e sociale, grazie a e-bike che producono energia attraverso il movimento. Il valore dell’esperienza va oltre i watt generati. «Abbiamo riempito la scuola di vita, trascorso una notte indimenticabile, cantato, pedalato, riso e condiviso. Abbiamo prodotto energia, ma soprattutto relazioni, ricordi e senso di appartenenza».

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