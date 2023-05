Energia verde in paese: dipendente comunale premiato 

Serrenti in prima linea nella promozione della transizione energetica. È stato premiato martedì sera a Roma, il tecnico comunale Maurizio Musio per il lavoro svolto nel campo dell’energia verde, con il premio “Rompiamo gli schemi 2023”, promosso dal “Forum pubblica amministrazione”.

«Un premio da condividere con l’ufficio tecnico nel quale lavoro e con tutte le amministrazioni, in particolare questa attuale, che hanno creduto nell’energia verde e nella valorizzazione del personale – così Maurizio Musio – Questo premio fa capire che la transizione energetica ed ecologica non è un qualcosa calato dall’alto e necessariamente complesso, ma è invece qualcosa che può nascere, crescere e svilupparsi nel quotidiano osservare, partendo dalla manutenzione di un sistema energetico di un piccolo comune». «Stiamo lavorando e siamo proiettati ad futuro sostenibile, che tenga conto dei suggerimenti che vengono posti in essere dalle nuove tecniche, le quali consentono grossi risparmi e un’energia sempre meno dipendente dalle fonti fossili – dice il sindaco Pantaleo Talloru – Contiamo anche sulla professionalità delle nostre figure quali quella di Maurizio, che dà lustro al nostro paese e che farà in modo con le sue idee di migliorare sempre più i costi relativi ai consumi dell’energia elettrica».

Nel frattempo, si attende lo sblocco dei finanziamenti per la programmazione territoriale: 900 mila euro e che aiuteranno Serrenti nel diventare una “Smart city”.

