Energia, tutti nel mercato libero dal 2024 

Basta proroghe. Il Governo accelera sul passaggio delle utenze di luce e gas dal mercato tutelato dal Garante a quello libero nel quale entro il 10 gennaio 2024 le famiglie dovranno scegliere un operatore privato a cui affidarsi per la fornitura di energia. Una transizione annunciata da tempo e già in atto per alcune tipologie di imprese, ma più volte rimandata sia per la scarsa informazione delle famiglie, sia per le tante polemiche che hanno accompagnato questa rivoluzione, imposta dalle norme Ue, per la scarsa trasparenza del mercato libero e il rischio di un’impennata delle tariffe nonostante il regime di libera concorrenza.

Scadenza

Il decreto del ministero per l’Ambiente ha fissato i criteri per gestire la transizione: in Sardegna chi non si adeguerà entro il prossimo gennaio sarà automaticamente trasferito al “Servizio a tutele graduali” gestito da A2A, la società che ospiterà gli utenti “orfani” del mercato tutelato.

Una passo tuttavia ancora prematuro per le associazioni dei consumatori. Giorgio Vargiu, presidente regionale di Adiconsum lo ripete da anni: «Il mercato libero è un mare in tempesta pieno di squali. E le famiglie stanno per essere lasciate alla deriva con un piccolo barchino in balia delle onde». Il riferimento è chiaro: senza adeguate tutele la libera concorrenza sbandierata dagli operatori privati potrebbe trasformarsi in una giungla di promozioni, modifiche di contratto unilaterali e cambi di tariffa improvvisi che confonderebbero anche il consumatore più attento.

La beffa