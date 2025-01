Energia solare e videosorveglianza a Sant’Elena e Su Cuccureddu 

Efficientamento energetico del campo sportivo Sant’Elena e completamento del sistema di videosorveglianza negli impianti di Su Cuccureddu: va avanti a Dolianova la riqualificazione delle strutture sportive. Per l’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, il Comune ha ottenuto un finanziamento di 70mila euro dal ministero dell’Interno.

In questi giorni è stato rimodulato l’incarico ai progettisti estendendolo anche alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza. L’intervento prevede la posa di 14 pannelli fotovoltaici da 6,43 Kw sul tetto degli spogliatoi, il rifacimento dell’impianto solare di produzione di acqua calda e la realizzazione di un quadro generale per l’energia elettrica. Lavori che consentiranno un notevole risparmio sui costi della bolletta elettrica. Nel campo sportivo in precedenza era stato rifatto il sistema di illuminazione (con nuovi punti luce a led) con una spsa di 115mila euro.

Nel complesso di Su Cuccureddu, invece, sarà completato l’impianto di videosorveglianza. Il Comune ha affidato l’incarico alla cooperativa sociale “Global” di San Gavino, che si occuperà anche della sostituzione delle reti para-pallone lungo il perimetro del campo polivalente.

