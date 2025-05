«Energia, sì alla Pratobello 24» 

Un confronto pubblico sull’energia, il paesaggio e la democrazia si è svolto ieri all’ExMè di Nuoro. È nato dalla lettera aperta dell’avvocato Michele Zuddas, promotore della legge di iniziativa popolare Pratobello24, che punta a fermare la speculazione energetica e difendere il territorio. La lettera, indirizzata ai quattro candidati sindaci - Emiliano Fenu, Giuseppe Luigi Cucca, Lisetta Bidoni e Domenico Mele - chiedeva una presa di posizione chiara sul tema, proponendo impegni concreti da attuare nei primi 100 giorni: tra questi, la modifica del Puc per la tutela di aree agricole e montane, l’approvazione di un regolamento per una transizione giusta e l una Carta dei diritti energetici dei nuoresi. Alla lettera hanno risposto solo Cucca e Mele, che hanno partecipato all’incontro organizzato da Alternativa energetica Sardegna. Assenti Fenu e Bidoni, considerati dagli organizzatori «evidentemente non interessati». Fenu ha fatto sapere di non aver avuto invito formale.

Le posizioni

Domenico Mele ha espresso una posizione critica sull’attuale modello energetico, denunciando l’arrivo di “invasori” e impianti imposti dall’alto: «Non abbiamo bisogno delle pale eoliche. Abbiamo già l’idroelettrico. Servono zona franca, meno tasse e fotovoltaico su tutte le zone industriali». Giuseppe Luigi Cucca ha richiamato la storia di Nuoro come esempio di visione e innovazione, citando l’intuizione di don Guiso Gallisai e del sindaco Papandrea che portarono, nel 1915, l’illuminazione pubblica in città: «Dobbiamo tornare a pensare in grande, coniugando sviluppo e tutela del territorio. Nemmeno discutere la Pratobello24 significa ignorare il pensiero di 200 mila sardi. La transizione va fatta, ma con rispetto per la nostra identità». Ha poi confermato pieno sostegno alla legge: «Sì, vogliamo attuarla. Il Comune è il primo baluardo contro la speculazione, con la comunità energetiche a Pratosardo: gli operatori hanno già mostrato disponibilità». Nel suo intervento, Zuddas ha sottolineato l’importanza di coinvolgere le comunità nella definizione delle politiche energetiche: «I Comuni hanno gli strumenti per attuare i principi della Pratobello24».

Incontri

Intanto, oggi arriva in città il leader nazionale di M5S Giuseppe Conte. Incontro con le associazioni in mattinata, alle 16.45 in piazza Satta. Nella sede Pd alle 18.30 dibattito sull’Einstein con Fenu e il parlamentare europeo Giuseppe Lupo. Domani, alle 18 in piazza Satta, Bidoni parlerà di “Attività produttive e nuove tecnologie”.

