Energia scippata, smemorati & lobby di Stato 

Le impronte digitali sono scolpite negli annali. Anche un novello inquirente contesterebbe la premeditazione, con l’aggravante del plurimo decesso industriale in terra sarda. Con le prove impresse dalla Zecca dello Stato nei verbali della Gazzetta Ufficiale il processo potrebbe concludersi anche solo con il deposito documentale. Sarebbero inutili, testimoni, arringhe e tesi difensive: il piano per lasciare al buio la Sardegna, e trasformarla in una colonia energetica di Stato, emerge in tutto il suo spregiudicato impeto dalle carte dei palazzi elettrici di Roma.

Azzeccagarbugli elettrici

Una strategia messa a punto non meno di dieci anni fa, con tanto di azzeccagarbugli ministeriali che, pur di reggere il gioco delle grandi lobby energetiche di Stato, hanno partorito le più perverse alchimie per cercare di alleviare, almeno sul piano delle apparenze, le latenti crisi industriali dell’Isola. Un deserto che in poco meno di un decennio ha fatto soccombere gran parte dell’apparato produttivo e industriale dell’Isola. Ogni decreto era quello buono per inventarsi formule da chiromanti dell’energia, una volta “l’interrompibilità”, un’altra la “super interrompibilità”, passando dall’incodificabile Vpp, tradotta in una innominabile “ Virtual power plant ”, per arrivare alle centrali “essenziali” riservate solo agli amici delle lobby di Stato.

Piano da “fine vita”

Tutti meccanismi “inventati” di sana pianta per cercare di indorare la pillola del “fine vita” industriale dell’Isola, pozione letale somministrata quando nessun Governo ha imposto all’Enel di attivare per una regione insulare come la Sardegna “contratti bilaterali” tra l’Ente di Stato, seppur mimetizzato da una privatizzazione pilotata, e le aziende energivore, da Alcoa all’Eurallumina, passando per la Portovesme srl. Contratti che avrebbero consentito, come aveva previsto quello siglato a muso duro nel 2002 tra la fabbrica metallurgica della Glencore e l’Enel, di ottenere un costo del megawatt/ora parametrato alle altre realtà europee, garantendo una bolletta elettrica “calmierata” per le fabbriche consumatrici di grandi quantità di energia.

L’ultimo contratto

In realtà, quello che fu l’ultimo negoziato, mise al riparo quell’industria energivora del Sulcis dalla mannaia europea che vietava qualsiasi intervento finanziario pubblico in materia di incentivi e compensazioni. Dopo quell’intesa tra due soggetti giuridicamente “privati”, la Glencore e l’Enel, siglato nella terra promessa del piombo e dello zinco, memore del piano minero-metallurgico ereditato dalla storia e dalla geologia, il terremoto industriale è stato preannunciato dal diniego a nuovi accordi bilaterali. L’Enel non voleva rinunciare nemmeno ad un euro di quel costo alle stelle che poteva permettersi di imporre in regime di monopolio nel profondo Sulcis. Voleva intascare a piene mani, con prezzi di vendita dell’energia elettrica che la commissione europea aveva valutato superiori del 70% a quelli praticati in giro per l’Europa. È dopo quel diniego che la reazione è stata conseguente, con una ricaduta a catena sull’intero sistema industriale dell’Isola. L’Alcoa, che aveva esaurito gli anni di prezzo calmierato dell’energia ottenuto contestualmente al passaggio dello stabilimento dell’alluminio di Portovesme dall’ente statale Efim alla compagine americana, si era ritrovata in braghe di tela, costretta a scegliere tra la chiusura o il disastro finanziario.

Niente “moral suasion”

Sarebbe bastato che i governi che si sono avvincendati avessero messo in campo una decisa “moral suasion”, suggerendo all’Enel, senza atti legislativi compromettenti, di applicare all’industria energivora della Sardegna un prezzo dell’energia elettrica in linea con quello europeo. Non fecero niente, nonostante l’alternanza annuale di premier e colori politici alla guida del Paese. Nessuno alzò la fatidica cornetta per “imporre” con le buone maniere all’Enel la dismissione del monopolio elettrico in terra sarda. Governi e ministri, facendo scudo all’imperturbabilità dell’ente di Stato dinanzi alla catastrofe industriale, decisero di promuovere soluzioni da azzeccagarbugli, piuttosto che imporsi alla società elettrica. Lo fecero senza il via libera della Commissione Europea, non immaginando nemmeno quello che sarebbe successo di lì a poco.

Yenkee, addio

Con una condanna senza precedenti l’Europa decise di sanzionare gli americani di Alcoa con una multa di 300 milioni di euro. Era il 2011. Non ci capirono molto, gli americani. Lo Stato italiano, con un decreto convertito in legge, aveva applicato una riduzione del costo energetico per allinearlo al resto d’Europa. A Bruxelles non contestavano il prezzo, semmai il fatto che fosse lo Stato a farsi carico di quel riequilibrio e non il mercato, ovvero l’Enel. Gli yenkee non si dimenarono più di tanto. Nel 2012 pagarono la multa, chiusero tutto e se ne andarono. Da allora ad oggi in quello stabilimento non è stato più “fuso” un solo lingotto di alluminio. La reazione a catena è arrivata sino ai giorni nostri con l’annuncio reiterato della svizzera Glencore di voler chiudere lo stabilimento di Portovesme per lo stesso motivo: i costi energetici. Idem la fine di Eurallumina chiusa nel marzo del 2009.

Prova regina

Il risultato finale è una prova chiave della premeditazione: i consumi energetici della Sardegna sono crollati vertiginosamente, tanto da far pianificare, senza colpo ferire, la chiusura, senza alternative, delle due centrali elettriche, quella di Portovesme e Porto Torres. Chiusura fissata inizialmente nel 2025, come se niente fosse, fregandosene del fatto che la Sardegna sarebbe finita realmente al buio. Nel frattempo l’Enel, in tutta Italia, pianificava la riconversione a gas di tutte le centrali a carbone, tranne che nella terra dei Nuraghi. Il leitmotive è diventato un mantra: Isola green. In sostanza una distesa infinita di pannelli fotovoltaici nelle terre agricole e una foresta di pale eoliche nei crinali e nei mari della Sardegna. La conseguenza è scritta: le fabbriche energivore, senza nessuna alternativa di sviluppo, sono state chiuse, ai sardi, secondo i piani romani, basterà qualche cavo-guinzaglio elettrico per collegare l’Isola al Continente. I piani di “colonizzazione” della Regione sono culminati nel decreto Draghi del marzo 2022 per invadere la Sardegna con pale eoliche e montagne di silicio fotovoltaico, la realizzazione di un primo cavo elettrico dalla Sardegna alla Sicilia e alla Campania, e l’invasione di bettoline e carri bombolai, come nel Medioevo. A monte di tutto questo, però, c’è una storia normativa che lascia interdetti. Norme statali di rilevanza strategica, mai cancellate, tuttora vigenti, fatte morire per inedia, incapacità e pianificato sabotaggio di lobby e non solo. Il primo grande scippo è quello del decreto del Presidente della Repubblica del 28 gennaio del 1994, il numero cinquantasei. Un provvedimento la cui rilevanza è data proprio dalle firme in calce, quella di Oscar Luigi Scalfaro, Capo dello Stato e di Carlo Azeglio Ciampi, Presidente del Consiglio dei Ministri. Erano state le dure lotte dei minatori a strappare al Governo del banchiere d’Italia una “legge presidenziale” per consentire alla Sardegna di prodursi energia, con compensazioni pari a quelle previste per le rinnovabili, realizzando attraverso un bando internazionale una centrale innovativa per la gassificazione del carbone Sulcis. Nel provvedimento era prevista pure la costituzione di una società per azioni per sviluppare tecnologie avanzate nel campo energetico. Non se ne fece niente.

Ciampi-Scalfaro, la fuga

Il decreto Ciampi-Scalfaro aveva indicato persino i soci: Eni, Enel e Enea, insieme alla Regione sarda. Legge ancor oggi in vigore, come detto, ma Enel ed Eni, da quella compagine ne uscirono già nel 1999. Oggi ne fanno parte solo la Regione, con il 96% e il 4% dell’Enea. Come dire, fuga strategica e premeditata, nonostante il decreto del Quirinale. Disposizione normativa, quella della sperimentazione e del finanziamento di una centrale elettrica moderna, che avrebbe potuto, e ancor oggi potrebbe, aprire scenari importanti per l’indipendenza elettrica della Sardegna.

Moratti docet

Quel piano fu lasciato morire, facendo decollare, guarda caso, quello della famiglia Moratti che, portandosi a casa gli incentivi del Cip 6, simili a quelli delle rinnovabili, gli stessi previsti per la centrale regionale, consentirono ai petrolieri della Saras di realizzare, anche con i soldi della Regione, una centrale elettrica, la Sarlux, in grado di produrre energia con gli scarti della lavorazione del petrolio. Il boicottaggio della centrale “sarda” fu totale, deciso nei grandi tavoli delle lobby energetiche.

Pronta per l’idrogeno

Resiste negli annali della Repubblica anche la legge 273 del 12 dicembre del 2002: norma per «la realizzazione di infrastrutture di approvvigionamento energetico da Paesi esteri, in particolare per la costruzione del metanodotto dall’Algeria in Italia, attraverso la Sardegna». Una disposizione ancora vigente che, se attualizzata, consentirebbe di realizzare in Sardegna una dorsale “ hydrogen ready” , ovvero già pronta per distribuire nell’Isola il più green dei nuovi “combustibili”, l’idrogeno. Infine, sempre a proposito di centrali di nuova generazione, di cui si parla ancor oggi, era stata prevista per legge la realizzazione di quella per la “cattura e stoccaggio della Co2”, l’anidride carbonica. La legge numero 99 del 2009 l’aveva prevista per la Sardegna. La norma è vigente, ma alla fine non l’hanno mai fatta. Vietato parlare di sfortuna atavica, il piano era premeditato. L’ultima spiaggia per la Sardegna, ora, è solo una: rilanciare lo Statuto e modernizzare le norme “energetiche" vigenti.

(2.continua)

RIPRODUZIONE RISERVATA