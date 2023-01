Energia Sardegna, colpo di scena si ribalta lo scacchiere del futuro 

In questa partita la Sardegna, si ritrova, quasi per una combinazione astrale, non certo per impegno politico e istituzionale di questi ultimi due decenni, nella posizione più favorevole per diventare centrale e decisiva in questo passaggio epocale. Aver scommesso vent’anni fa sull’intesa con l’Algeria, costituendo la società Galsi, con la Regione socia fondatrice con oltre il 10% di azioni, ha consentito di aver a disposizione, anche se dopo due decenni, studi e progetti già pronti e di fatto approvati sotto ogni punto di vista. Il metanodotto Algeria-Sardegna-Europa, infatti, è l’unico a livello europeo ad aver già superato la valutazione d’impatto ambientale, con l’individuazione dei percorsi più funzionali alla migliore distribuzione nei territori sardi del metano prima e dell’idrogeno dopo. Ora, per l’Isola, inizia una nuova pagina di storia energetica, con una strategia tutta da riscrivere rispetto a quel Decreto Energia del Governo Draghi che aveva maldestramente commissariato la Sardegna con l’unico obiettivo di trasformarla in una colonia di Stato per pale eoliche in terra e in mare. Uno scontro pesantissimo che pende al Consiglio di Stato con la richiesta della Regione Sarda di annullarlo sia nel merito che nella forma.

I bookmakers italiani, quelli che ruotano intorno ai potentati di Stato, hanno taciuto e fatto tacere, giusto per precauzione. Quelli stranieri, invece, erano certi che tra Algeria e Italia ci sarebbe stata l’intesa, per due ordini di ragioni: il paese del nord Africa voleva a tutti i costi governare da protagonista i processi della transizione ecologica occidentale, l’Italia non poteva farsi scavalcare da un metanodotto tutto via mare, magari attraverso la Francia e la Spagna. In entrambi i casi in ballo c’era la centralità nell’era post guerra, quella tra Russia e Ucraina, un conflitto che ha riscritto le cartine energetiche e quelle geopolitiche.

Quando le agenzie di stampa rilanciano le parole di Giorgia Meloni e Abdelmadjid Tebboune, Presidenti italiano e algerino, mezza Sardegna è ancora sotto il ghiaccio. La svolta per l’Isola è un colpo di scena. Il cambio di passo da cenerentola dell’energia, succube dei potentati di Stato, a protagonista del futuro, dura giusto il tempo di una trasvolata da Roma ad Algeri.

Bookmakers

I bookmakers italiani, quelli che ruotano intorno ai potentati di Stato, hanno taciuto e fatto tacere, giusto per precauzione. Quelli stranieri, invece, erano certi che tra Algeria e Italia ci sarebbe stata l’intesa, per due ordini di ragioni: il paese del nord Africa voleva a tutti i costi governare da protagonista i processi della transizione ecologica occidentale, l’Italia non poteva farsi scavalcare da un metanodotto tutto via mare, magari attraverso la Francia e la Spagna. In entrambi i casi in ballo c’era la centralità nell’era post guerra, quella tra Russia e Ucraina, un conflitto che ha riscritto le cartine energetiche e quelle geopolitiche.

Combinazione astrale

In questa partita la Sardegna, si ritrova, quasi per una combinazione astrale, non certo per impegno politico e istituzionale di questi ultimi due decenni, nella posizione più favorevole per diventare centrale e decisiva in questo passaggio epocale. Aver scommesso vent’anni fa sull’intesa con l’Algeria, costituendo la società Galsi, con la Regione socia fondatrice con oltre il 10% di azioni, ha consentito di aver a disposizione, anche se dopo due decenni, studi e progetti già pronti e di fatto approvati sotto ogni punto di vista. Il metanodotto Algeria-Sardegna-Europa, infatti, è l’unico a livello europeo ad aver già superato la valutazione d’impatto ambientale, con l’individuazione dei percorsi più funzionali alla migliore distribuzione nei territori sardi del metano prima e dell’idrogeno dopo. Ora, per l’Isola, inizia una nuova pagina di storia energetica, con una strategia tutta da riscrivere rispetto a quel Decreto Energia del Governo Draghi che aveva maldestramente commissariato la Sardegna con l’unico obiettivo di trasformarla in una colonia di Stato per pale eoliche in terra e in mare. Uno scontro pesantissimo che pende al Consiglio di Stato con la richiesta della Regione Sarda di annullarlo sia nel merito che nella forma.

Stop al Decreto Draghi

È evidente che con questo scenario tracciato ieri ad Algeri si deve riscrivere da capo il piano energetico regionale con una premessa: i tempi del nuovo metanodotto di terza generazione possono essere molto più rapidi della tempistica prevista per piazzare rigassificatori in porti inadeguati, vedasi il caso di Portovesme, e risolvere l’indeterminatezza di dorsali che avrebbero precluso l’energia a gran parte dell’Isola. Il progetto annunciato in Algeria riprende, con vent’anni di ritardo, il piano energetico della Sardegna che aveva da una parte pianificato la costruzione del metanodotto e nel contempo progettato l’isola dell’Idrogeno.

Lancette indietro e avanti

La scansione temporale modificata dalla guerra russa in Ucraina ha di fatto riportato indietro le lancette dell’orologio consentendo alla Sardegna non solo di recuperare il tempo perduto ma di posizionarsi come Regione apripista verso l’idrogeno, il vero “carburante” a zero emissioni in grado di rendere l’Isola totalmente indipendente sul piano energetico. Una transizione che potrebbe durare dai dieci ai quindici anni, ma anche meno volendo, consentendo alla Sardegna di prodursi direttamente e autonomamente l’idrogeno sia per la produzione di energia elettrica attraverso la conversione delle centrali, sia per una diretta fruizione domestica e industriale.

La dorsale del futuro

La dorsale, che verrebbe costruita con la costruzione del Galsi e le conseguenti reti di diramazioni in tutta l’Isola, sarebbe un’infrastruttura possibile solo nel quadro di un ammortamento più ampio, appunto come nel caso di un metanodotto. In pratica la Sardegna avrebbe la possibilità di arrivare al 2030 con il metano del Galsi e nel frattempo iniziando ad utilizzare le proprie energie rinnovabili, magari gestite dalla Regione e non da faccendieri in trasferta, per riconvertirle in idrogeno. L’intesa gestionale sul nuovo Galsi dovrà, infatti, prevedere che la Sardegna possa utilizzare quell’infrastruttura strategica anche per far transitare il proprio idrogeno del futuro. Dunque non un’opera infrastrutturale a tempo, ma che costituisce, proprio per l’impostazione di terza generazione, capace di trasportare prima metano e poi idrogeno, una scommessa a lunga gittata.

Stato-Regione, fase nuova

Ora è evidente che si deve riscrivere da cima a fondo il rapporto tra Governo e Regione sull’energia, a partire dalla riconversione a metano delle centrali di Portotorres e Portovesme, impostando sin da ora la loro futura alimentazione a idrogeno, così come stanno pianificando nazioni avanzate, dall’Australia alla Germania. Il metanodotto sarà anche il più efficace impulso alla ripresa produttiva delle aree industriali dell’Isola condizionate in modo drammatico dall’incertezza in cui le ha fatte precipitare l’assenza di una puntuale ed efficace strategia energetica per la Sardegna.

Tempi stretti

I tempi stringono. Il 23 febbraio prossimo il Consiglio di Stato ha fissato l’udienza per esaminare nel merito il ricorso della Regione contro il Decreto Energia del Governo Draghi. Questo nuovo scenario obbligherà anche i Giudici a tener conto di un atto di Governo privo dei presupposti d’urgenza e di emergenza, visto che l’attuale esecutivo, con questo accordo con l’Algeria, ha sparigliato il campo aprendo uno scenario che sembrava destinato a soccombere davanti agli interessi delle lobby energetiche di Stato e non solo.

Stop invasione eolica

In questa direzione è indispensabile che si mettano in sicurezza le attività produttive e si stabilisca un’immediata moratoria per l’invasione eolica dell’Isola, bloccando, se necessario con un provvedimento legislativo regionale, l’avanzare di progetti devastanti sotto ogni punto di vista, da quello paesaggistico a quello strategico-energetico. In questa direzione il Governo dovrà valutare l’esigenza di bloccare anche le analisi “negative” messe in campo da Arera, l’Autorità Regolatrice dell’Energia, che nei giorni scorsi, come riportato dal nostro giornale, aveva scritto riservatamente agli enti di Stato, dalla Snam a Terna, chiedendo di rimodulare al ribasso le esigenze energetiche della Sardegna. Con il Galsi di terza generazione verrebbe meno la logica aberrante dei “costi-benefici”, restituendo alla Sardegna il maltolto, dopo almeno 50 anni di danni economici e sociali legati all’assenza del metano.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata