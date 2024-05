Energia pulita senza affari sporchi 

«Vogliamo realizzare una comunità energetica per tre motivi: ambientale, sociale e perché per la prima volta il cittadino investe su un impianto di produzione d’energia, senza essere più spettatore di una grande speculazione». Ottana vara la svolta “green”, senza tentennamenti. E mette le basi di un’associazione tra cittadini, Comune e imprese in grado di produrre energia rinnovabile su scala locale. Ieri mattina, davanti alla presidente Alessandra Todde tre assessori regionali, è stato presentato il progetto di creazione creazione di una delle comunità energetiche più grandi a livello nazionale, con i suoi 6 megawatt. «Oltre all’aspetto associativo, sosteniamo l’idea perché ci sarà un importante sconto in bolletta per la cittadinanza», dice l’assessore regionale dell’Industria, Emanuele Cani.

La comunità energetica

La strada imboccata dalla amministrazione comunale guidata da Franco Saba è chiara, non contempla imposizioni. La novità illustrata nel corso dell’evento “Nuovo Sud che cresce, soprattutto al Nord” punta a costruire un futuro nuovo, in questa porzione di Sardegna, dopo le bonifiche e le macerie lasciate dal defunto polo industriale. «Basta speculatori, noi vogliamo che siano i cittadini a essere protagonisti - spiega il primo cittadino di Ottana -. Potranno essere consumatori ma al tempo stesso produttori di energia da fonti rinnovabili». Tutti d’accordo, oppure in paese qualcuno storce il naso, come testimonia il recente attentato al municipio? «La comunità energetica è ben vista, perché vede i cittadini in prima linea. L’attentato è ancora senza un perché, sebbene sia probabilmente legato a un malumore intorno alle energie rinnovabili ma non alla nostra comunità energetica». Andrea Prato, ex assessore regionale all’Agricoltura, adesso direttore generale di Albatros, sentenzia: «Con questo progetto blocchiamo sul nascere le speculazioni, perché i benefici principali vanno alle imprese del territorio, piccole e medie, ai cittadini, agli enti pubblici o del terzo settore». Prato aggiunge: «L’aspetto più importante è che si deve produrre energia da consumare sul posto, con incentivi importanti anche del 45 per cento, che vanno nelle tasche dei cittadini, degli enti pubblici e delle piccole imprese. Siamo davanti a una grande opportunità da cogliere».

La Regione

“Comunità energetiche rinnovabili” come volano per il territorio. A Ottana è il concetto che ricorre, supportato dalla Regione. «Questa strada da l’opportunità di avere energia da fonti rinnovabili senza sfruttare il nostro suolo», dice Mariaelena Motzo, assessora regionale degli Affari generali, con accanto il collega di Giunta con delega all’Agricoltura, Gianfranco Satta. Emanuele Cani conclude: «Sosteniamo una comunità che autogestisce il proprio consumo energetico».

